28岁洛阳高校毕业生创办科技公司 3年来累计帮助近千名大学生就业

人是需要梦想的，在梦想的指引下不断前行，这样的生活才更有激情！洛阳是一座充满生机与活力的城市。
人是需要梦想的，在梦想的指引下不断前行，这样的生活才更有激情！洛阳是一座充满生机与活力的城市。
青年小档案
姓名：李飞
年龄：28岁
老家：驻马店
工作岗位：河南省瓦力创客科技有限公司创始人
青年心声
人是需要梦想的，在梦想的指引下不断前行，这样的生活才更有激情！洛阳是一座充满生机与活力的城市。毕业后我选择留在洛阳、扎根洛阳，白手起家，发挥专业特长，稳步走上创业之路。在这里，我收获了爱情，组建了幸福美满的家庭。这些都为我增添了干事创业的动力，希望通过自己勤劳的双手，在事业上更进一步，为洛阳的发展尽一份绵薄之力。
“这是温湿度传感器，配合另一个型号的温度传感器，计算出的数据平均值，就是环境的温度和湿度。”8日下午，在洛阳师范学院启梦众创空间，28岁的李飞捧着一台青少年机器人教具，和公司的两名同事一起讨论着。
公司位于一楼的研发生产基地里，几名同学正聚精会神地制作机器人控制电路，桌子上，经过检测后的机器人教具已经打包，即将发往全国各地。
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