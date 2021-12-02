健身房、图书馆、中试基地……12月1日，在清洛基地，温馨舒适的办公环境吸引了来自清华大学、西北工业大学、天津大学、澳大利亚国立大学等国内双一流高校及世界大学排名前100的留学背景人员就业，他们承担着清洛基地多个部门的重要工作，为基地打造中西部人才高地提供了源源不断的新生力量。
清洛基地
健身房、图书馆、中试基地……12月1日，在清洛基地，温馨舒适的办公环境吸引了来自清华大学、西北工业大学、天津大学、澳大利亚国立大学等国内双一流高校及世界大学排名前100的留学背景人员就业，他们承担着清洛基地多个部门的重要工作，为基地打造中西部人才高地提供了源源不断的新生力量。
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