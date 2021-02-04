洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

总编一线行：瀍河区建设科技产业社区 打造青年友好型城市先行区【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.02 21:48

　　产业经济向左，社区生活向右。原本在空间形态、具体功能上都大相径庭的以上两项内容，却在科技产业社区这一新型载体中实现了有机结合。

　　“十四五”期间，洛阳市将积极实施孵化育成体系建设行动，高水平建设一批科技产业社区，推动科技创新成果就地就近转化，培育壮大科技型中小微企业集群。

　　如今，在瀍河区，随着一个个配套完善、功能健全，职住平衡、自成生态的“产城人融合空间”相继投入建设，经济高质量发展也在不断提速。

洛阳天浩泰轨道交通装备制造有限公司生产车间

　　龙头引领，为高质量发展筑牢产业支撑

　　2日上午，洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司一片火热场景：历经锻造、磨削、探伤等十多道工序，一根根车轴制造完毕，即将应用在多款内燃和电气机车上；在另一个车间里，数十个打印着堪萨斯州字样的木箱包装完整，满载机车配件，将于数日后运往位于大洋彼岸的通用电气、西屋制动等世界知名企业。

　　作为国内重要的机车配件供应商，天浩泰近年开发的车轴、高铁牵引电机端盖、数控立车等产品覆盖全国，远销海外，该企业还在今年成功入选省级专精特新中小企业。

　　“企业的成功发展，既离不开自身围绕科技创新狠下功夫，也与周边完善的生活配套息息相关。”企业综合部部长赵文波高兴地说。因为住处到单位不过十分钟路程，他平时没事就来单位，看看业务上还需要哪些提升。

　　赵文波的结论与科技产业社区的建设理念不谋而合。同样搭载着科技创新的强劲动力，从产业园区到产业社区，并非一字之差这么简单。后者兼具“产业”和“社区”双重属性，可通过搭建产业主体和就业人才社群平台，打造具备完整生态、舒适惬意的生活环境，促进产业功能与生活功能融合发展。

　　在其建设过程中，发挥龙头企业作用，能够最大化释放科技产业社区集聚效应，为构建相关业态奠定坚实基础。

　　瀍河区相关负责人表示，在科技产业社区建设中，该区将积极发挥天浩泰等重点企业的引导作用，而随着产业社区逐步建设，这样的优质企业在该区也将越来越多，从而推动科技产业社区立足洛阳发展所需，汇聚更多优秀人才资源，为全市高质量发展筑牢产业支撑。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·险！他的脖子被一根钢丝贯穿……
  • ·他突然频繁眨眼睛 他突然眼屎糊眼睛 都中招干眼症！
  • ·89岁老人急着做血液透析 可“生命线”被卡住了
    • 一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
    一日游三园 城中乐休闲
        初冬，既想出去玩又不想跑太远？不妨到老城区转转。这里有如画美景供您欣赏，有新兴网红地等您打卡，来，跟...
  • ·初冬至，草金黄，伊河、洛河、黄河畔都有芦苇可赏
  • ·千年神奇“转枝柏” 花样美男亲手栽
  • ·您去北窑转一转 时光仿佛被放慢
    		•
    		 
    新闻排行
  • 二里头夏都遗址博物馆将建研学实践中...
  • 河南省第二儿童医院项目稳步推进 一期...
  • 洛阳与360集团签署战略合作协议 助力...
  • 洛阳多部门联合行动整治电动三轮车、...
  • 清洛基地：集聚青年人才 推动科技创新
  • 《风起洛阳》开播，飙至爱奇艺电视剧...
  • 争创“三个典范”！洛阳交通运输系统...
  • 洛阳青年人才公寓申请门槛降低 临时落...
  • 100岁的徐伍：起居规律不挑食 乐于助...
  • 市委理论学习中心组举行集体学习（扩...
    		•
    百姓呼声
    兴洛湖乐道上为何有小火车运行？ 官方回应
    网友建议：在拆迁过程中保留一些城中村
    精彩图片
    非遗搭上互联网 传统技...
    又一“打卡地”！天街...
    洛城初冬 五彩斑斓
    洛阳龙门石窟景区伊河...
    精彩热帖

    西苑公园美

    天蓝水清洛浦美

    滴翠湖冬景

    非洲象
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605