总编一线行：瀍河区建设科技产业社区 打造青年友好型城市先行区【视频】

“十四五”期间，洛阳市将积极实施孵化育成体系建设行动，高水平建设一批科技产业社区，推动科技创新成果就地就近转化，培育壮大科技型中小微企业集群。

产业经济向左，社区生活向右。原本在空间形态、具体功能上都大相径庭的以上两项内容，却在科技产业社区这一新型载体中实现了有机结合。

“十四五”期间，洛阳市将积极实施孵化育成体系建设行动，高水平建设一批科技产业社区，推动科技创新成果就地就近转化，培育壮大科技型中小微企业集群。

如今，在瀍河区，随着一个个配套完善、功能健全，职住平衡、自成生态的“产城人融合空间”相继投入建设，经济高质量发展也在不断提速。

洛阳天浩泰轨道交通装备制造有限公司生产车间

龙头引领，为高质量发展筑牢产业支撑

2日上午，洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司一片火热场景：历经锻造、磨削、探伤等十多道工序，一根根车轴制造完毕，即将应用在多款内燃和电气机车上；在另一个车间里，数十个打印着堪萨斯州字样的木箱包装完整，满载机车配件，将于数日后运往位于大洋彼岸的通用电气、西屋制动等世界知名企业。

作为国内重要的机车配件供应商，天浩泰近年开发的车轴、高铁牵引电机端盖、数控立车等产品覆盖全国，远销海外，该企业还在今年成功入选省级专精特新中小企业。

“企业的成功发展，既离不开自身围绕科技创新狠下功夫，也与周边完善的生活配套息息相关。”企业综合部部长赵文波高兴地说。因为住处到单位不过十分钟路程，他平时没事就来单位，看看业务上还需要哪些提升。

赵文波的结论与科技产业社区的建设理念不谋而合。同样搭载着科技创新的强劲动力，从产业园区到产业社区，并非一字之差这么简单。后者兼具“产业”和“社区”双重属性，可通过搭建产业主体和就业人才社群平台，打造具备完整生态、舒适惬意的生活环境，促进产业功能与生活功能融合发展。

在其建设过程中，发挥龙头企业作用，能够最大化释放科技产业社区集聚效应，为构建相关业态奠定坚实基础。

瀍河区相关负责人表示，在科技产业社区建设中，该区将积极发挥天浩泰等重点企业的引导作用，而随着产业社区逐步建设，这样的优质企业在该区也将越来越多，从而推动科技产业社区立足洛阳发展所需，汇聚更多优秀人才资源，为全市高质量发展筑牢产业支撑。