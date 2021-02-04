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已突破核心关键技术27项！洛阳自创区产业集群专项研发进入冲刺阶段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.06 20:22

　　近日，在位于洛阳自创区内的洛阳金鹭硬质合金工具有限公司，工作人员正加紧研发生产一批具有高硬度、高耐磨性、高耐蚀性等优异性能的硬质合金材料产品。

　　硬质合金广泛应用于矿山采掘、石油钻井、工程机械、电子信息、航空航天等领域，被称为“工业的牙齿”，碳化钨粉是硬质合金的核心原料之一。作为国家高新技术企业，洛阳金鹭硬质合金工具有限公司一直深耕于钨粉、碳化钨粉、硬面材料等钨系列产品的研发生产，产品性能居国内行业前列。

　　今年以来，在第二批郑洛新自创区创新引领型产业集群专项“高性能碳化钨及其硬质合金产品关键技术研究及产业化”课题支持下，洛阳金鹭硬质合金工具有限公司与河南科技大学合作，围绕高性能碳化钨粉体制备技术及产业应用等钨产业技术创新链短板和共性问题开展联合攻关，统筹推进产品技术创新和钨产业延链补链强链。截至目前，已突破7项共性关键技术，成功开发6项新产品，为企业高质量发展提供了新的增长动力。

　　郑洛新自创区创新引领型产业集群专项，是我省发挥郑洛新自创区产业引领带动作用，加快推进自创区建设、打造一批具有核心竞争力产业集群的重要举措。我市在全省率先谋划实施产业集群专项，集聚各方创新资源，加快核心技术突破，加速创新成果转化，推动自创区优势主导产业链重点环节的关键共性技术研发和重大创新产品研制。在第二批郑洛新自创区创新引领型产业集群专项18个支持课题中，我课题有7个。

　　该专项按照“省市联动、共同实施、链条设计、示范带动”的原则，突出重点产业、围绕重点环节、依托重点企业组织实施。今年以来，省、市已拨付专项课题支持经费4480万元，目前，这7个课题整体进展较快，已申请专利42项，发表论文26篇，突破核心关键技术27项，经济效益和市场前景看好，有力带动了洛阳自创区产业转型升级。

　　其中，中国船舶七二五所承担的“钛合金复杂构件制造技术研究及产业化”项目，已突破钛合金中厚板激光焊接等技术，相关技术达到国内领先水平；中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司承担的“新一代碳化硅材料关键技术研发及产业化”项目，已完成新一代碳化硅材料制备及规模生产技术的开发，并形成了配方技术、烧成技术、模具设计技术等专利技术；普莱柯生物工程股份有限公司承担的“猪伪狂犬病、猪圆环和猪肺炎支原体基因工程疫苗的研发与产业化”项目技术创新水平居行业领先地位，产业化应用前景良好……

　　目前，第二批郑洛新自创区创新引领产业集群专项研发已进入冲刺阶段。洛阳市将按照有关要求，对项目的技术指标、成果指标、效益指标等进行跟踪问效，确保相关产业集群专项顺利完成。同时继续深挖创新龙头企业、大院大所等的创新需求，引导企业、高校、科研院所及新型研机构集聚创新资源，进一步提升洛阳自创区产业链创新链水平，着力提升优势产业集聚度和竞争力，助力我市制造业高质量发展。(记者 戚帅华 通讯员 王银峰)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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