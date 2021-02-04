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第五届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 08:22

　　以蚕桑产业为龙头，带动1.3万余户农民增收，发展27个农业合作社及11家企业聚力生态循环经济，助力乡村振兴；11名青年组建创业团队，平均年龄35岁，研发的激光雷达项目可应用于军事、航空、大气环境监测、无线电通信环境保障等领域……

　　昨日，河南省第五届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分赛暨第九届洛阳市“创响河洛”创业创新大赛决赛举行，经过一天的激烈角逐，11个创业创新项目获大奖，共获38万元奖金。

　　“豫创天下”创业创新大赛是省人社部门牵头打造的品牌赛事，在推动全省大众创业、万众创新方面作用明显。“创响河洛”创业创新大赛是我市人社部门牵头主办的独立品牌赛事，旨在以创新引领创业，以创业带动就业，推动实现更加充分更高质量就业。

　　自2017年以来，“豫创天下”创业创新大赛已连续举办五届，我市积极组织洛阳分赛，参赛项目累计超过1000个，大量优秀项目从比赛中脱颖而出，获得资金和政策支持，其中一批优秀项目入围省级、国家级创业创新大赛。通过大赛，我市发掘出一大批优秀创业创新项目，进一步激发了大众创业、万众创新的热情。

　　本届大赛由市人力资源和社会保障局、市财政局、市科技局、市总工会、团市委共同主办，洛阳国家大学科技园承办。自今年6月启动以来，大赛共吸引300多名创业者报名，征集参赛项目120多个，其中26个项目经选拔进入决赛，涵盖生物医药、文化旅游、农业农村、先进制造、新材料等多个领域，具有较鲜明的特色和较大的成长潜力。

颁奖现场

　　在决赛现场，由国家、省、市级创新创业导师，创业孵化器负责人，专家学者组成的评委团对参赛项目进行评审辅导。最终，11个优秀项目分别获创业组和创新组一、二、三等奖。其中，洛阳阡陌桑田农旅科技有限公司的“美丽阡陌桑田，助力乡村振兴”项目夺得创业组一等奖，获得10万元奖金；万合(洛阳)光电技术有限公司的激光雷达项目被评为创新组一等奖，获得3万元奖金。

　　市人力资源和社会保障局负责人介绍，此次获奖项目能在办公场所、创业服务、创业辅导、媒体宣传、资本对接等方面获得更多支持，更有机会被推荐参加全省决赛。青年是创业创新的主力军，我市将进一步推进创业创新领域“放管服”改革，健全覆盖全市创业创新生态体系，努力打造“双创”升级版，实现以创业创新带动更加充分更高质量就业，助力洛阳建设青年友好型城市。(记者 牛鹏远 通讯员 李帆 胡军 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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