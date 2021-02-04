徐衣显在龙门园区调研时强调：改革创新统筹规划做优做强龙门石窟文化IP 为建设全国重要文旅产业高地发挥支柱作用

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显深入龙门园区，调研石窟寺保护、文旅融合、综合规划、生态保护等工作，强调要坚持改革创新，深挖文化内涵，统筹规划布局，做强龙门石窟文化IP，把文化资源优势更好转化为发展优势，为建设全国重要文旅产业高地作出新贡献。

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显深入龙门园区，调研石窟寺保护、文旅融合、综合规划、生态保护等工作，强调要坚持改革创新，深挖文化内涵，统筹规划布局，做强龙门石窟文化IP，把文化资源优势更好转化为发展优势，为建设全国重要文旅产业高地作出新贡献。

徐衣显首先来到广化寺以南片区，听取龙门园区文旅文创产业整体规划汇报，实地察看该片区改造提升规划建设情况。他指出，要立足全局、着眼长远，按照“前瞻30年、谋划15年、做实近5年”的要求，高标准、高质量做好项目运营策划，彰显文化特色。

徐衣显走进龙门石窟研究院数字化保护工作站，详细了解物联网、大数据、云计算等前沿技术应用，实地察看等比例3D打印复原的石窟造像等保护成果。他强调，党中央、国务院高度重视石窟寺保护利用，要高水平建好龙门石窟研究院，引进更多专业人才，推出更多研究成果，探索走出一条“文保+科技”“研发+应用”高度一体化的新路子，为传承文化基因、促进文明交流、坚定文化自信作出更大贡献。

随后，徐衣显来到龙门文创院、无上龙门沉浸体验馆、龙门奇妙物文创品牌授权直营店，听取文旅文创创新发展、合作项目等情况，察看龙门金刚、龙门二十品等系列文创产品，仔细询问青年文创技术人员在洛生活、工作情况，叮嘱有关部门要围绕打造青年友好型城市，推出全链条服务举措，吸引更多优秀文化创意人才和团队来洛发展。他强调，龙门石窟是世界石刻艺术宝库之一，要坚持保护优先、合理利用，注重激发内力、引进外力、形成合力，发挥市场化配置资源作用，培育“文创+”新业态、新模式，形成打通线上线下一体化的文创新体验。

正在实施的龙门古街及龙门石窟数字化展示中心，是完善龙门景区“吃住行游购娱演”产业链条的重要引领性工程。徐衣显察看工程进展，了解片区规划建设情况，要求有关部门以强烈的文化自觉和使命担当，强化创意驱动，树立运营理念，推动片区改造更加贴合文旅市场新需求。

伊河龙门段正在为河道清淤项目做前期准备，徐衣显现场听取项目具体方案，叮嘱有关部门细化工作举措，注意施工安全，为守护珍贵的文化遗产筑牢水安全保障。

在龙门南片区、西草店社区、河东社区，徐衣显强调要保护好生态湿地，守护好森林资源，发挥紧邻龙门景区的区位优势，因地制宜发展特色民宿、特色餐饮等业态，促进创业创新，提高综合收益，铺就乡村振兴大道。(记者 智慧)