西朱村曹魏大墓：见证魏明帝爱女之情（百年考古看洛阳）

在洛阳博物馆珍宝馆内，有一件精美的琥珀小儿骑羊串饰。它在全网知名度颇高，得知其历史背景的网友们，称其为“千年前父亲送女儿的礼物”。这件长3.4厘米、高3.5厘米的文物，出土于洛阳西朱村曹魏大墓。

墓葬全景

在洛阳博物馆珍宝馆内，有一件精美的琥珀小儿骑羊串饰。它在全网知名度颇高，得知其历史背景的网友们，称其为“千年前父亲送女儿的礼物”。这件长3.4厘米、高3.5厘米的文物，出土于洛阳西朱村曹魏大墓。

2016年，市文物考古研究院的考古人员在伊滨区万安山北麓发掘了一座曹魏时期的高等级墓葬，一时间轰动全国。该墓葬呈甲字形，墓道东西长33.9米，宽9米至9.4米，墓坑开口东西长18.2米、宽14.6米，墓葬上方没有封土。根据“东西向”“墓葬上方没有封土”这两个关键点，考古人员初步判断，其属于曹魏时期。

石牌

尽管墓葬被盗扰严重，但墓中仍出土了一批重要的遗物，种类包括陶器、铁器、铜器、漆木器和少量玉石器、骨器等。在这些器物里，最让考古人员惊喜的是200余件刻铭石牌。“这些石牌上刻有随葬品的容量尺寸、制作工艺、器物名称及数量等信息，相当于随葬品的标签。”市文物考古研究院副研究馆员、该墓葬发掘主持人王咸秋介绍，石牌均为六边形，上部有一个圆形穿孔，所记述内容非常丰富，包括衣衾、陈设、文房用具、梳妆用具、饰品及葬仪等。这些石牌与当年在安阳曹操墓发现的石牌十分相似，进一步证明它是与曹操墓年代相近、级别相近的墓葬。

曹魏仅有短短46年的历史，帝王并不多，考虑到墓葬处于万安山，与文献中提到的魏明帝曹叡高平陵所在地相符，考古专家预感，这座墓葬将为寻找高平陵提供重要线索。

在随后一年的考古调查中，考古人员在西朱村曹魏大墓东边405米的位置，发现了一座更大的墓葬，它整体长50多米，已达到帝陵级别的规格。专家推测，这座更大的墓葬就是魏明帝曹叡的高平陵，而西朱村曹魏大墓极有可能是高平陵的祔(fù)葬墓，墓主人应为曹魏时期的皇室成员。

玉臂鞲(gōu)

西朱村曹魏大墓的主人会是谁呢？随着对石牌内容进行不断整理，出现了更多关于墓主人身份等级的线索证据。“石牌上所记述的随葬品女性特征明显，因此墓主人有可能是一位女性贵族。”王咸秋分析认为，石牌上记录的一个物品十分值得关注，它就是“鸠车”，这是儿童玩乐之车，古人会用“鸠车竹马”一词指代童年。

琥珀小儿骑羊串饰

结合出土遗物及历史文献来看，王咸秋推测，这座墓的主人很可能是魏明帝曹叡的爱女平原懿公主曹淑。曹淑是曹叡唯一的子女，但是未满月就夭折了。史籍记载，曹淑的死让曹叡万分悲痛，追封她为平原公主，谥号“懿”，在洛阳建祭庙，埋葬南陵。之后，他还下令让母亲甄氏已亡故的侄孙甄黄跟爱女合葬，并追封甄黄侯爵。

晶莹剔透的琥珀、栩栩如生的造型、巧夺天工的雕刻技艺……被考古人员发现的琥珀小儿骑羊串饰，历经千年仍熠熠生辉。曹淑夭折7年后，曹叡去世，二人的陵墓位置近在咫尺，或许是这位父亲浓浓爱女之情的最好见证。（记者 智慧 通讯员 郝君涛）(图片由市文物考古研究院提供)