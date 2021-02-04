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“百年考古看洛阳”活动启动 考古大咖开讲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 17:06

　　17日上午，“百年考古看洛阳”活动在洛阳市文物局启动。

　　启动仪式现场，中国社会科学院学部委员、郑州大学历史学院院长刘庆柱以《洛阳考古与百年中国考古》为题，通过网络直播为大家送上一场文化大餐，吸引数万名网友观看、点赞。

　　今年是中国现代考古学诞生一百周年。近百年尤其是新中国成立以来，洛阳考古与文物事业的发展，为河南乃至中国历史提供了有力补充，推动着中华文明不断向前溯源。“百年考古看洛阳”活动将集中展示新中国成立以来洛阳考古与文物事业取得的发展成果，带领大家更好认识源远流长、博大精深的中华文明，为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑。

　　刘庆柱用有趣易懂的方式，在讲座中详细讲述了洛阳被赋予“中华文明形成地”“王国时代开启地”“中国之名诞生地”“中国走向世界的出发地”“世界走进中国的目的地”等“身份”的背后原因及二里头遗址、偃师商城遗址考古的重要意义。不少网友观看直播后在线评论：“原来洛阳在考古界这么牛！”

　　洛阳市文物考古研究院院长赵晓军介绍，洛阳是华夏文明的核心区，保留了完整的中华文化链条和基因谱系，洛阳考古工作成就证实了“中华文明上下五千年”的客观真实性。一代代洛阳考古人用手铲“翻阅”无字地书，在河洛大地上风餐露宿，建立了从旧石器时代直至明清的考古学文化序列，在人类起源、中华文明形成、国家诞生、历史时期考古等诸多方面均取得了丰硕成果，丰富了中华文明的内涵。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 郝君涛 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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