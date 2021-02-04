牛！洛阳五大都城遗址入选中国百年百大考古发现

刚刚，记者从洛阳市文物局获悉，“百年百大考古发现”终评结果揭晓，洛阳五大都城遗址全部榜上有名。

刚刚，记者从洛阳市文物局获悉，“百年百大考古发现”终评结果揭晓，洛阳五大都城遗址全部榜上有名。

今天(18日)，第三届中国考古学大会在河南三门峡市开幕。由中国考古学会、中国文物报社组织开展的“百年百大考古发现遴选推介活动”也在开幕式上公布名单。

河南省作为文物大省、考古大省，共有14个项目入选，数量位居全国第一。

其中，洛阳5个项目上榜，数量位居全省第一，分别是：偃师二里头遗址，偃师商城遗址，洛阳东周王城遗址，汉魏洛阳城遗址，隋唐洛阳城遗址。

历史上，夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等朝代先后在洛阳建都。洛阳的都城史长达1500年，是我国建都年代最早、朝代最多、时间最长的古都。

入选“百年百大考古发现”的五大都城遗址均分布在洛阳盆地腹心的伊洛平原上,沿洛河一线从东到西分别为偃师商城、夏都二里头、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城和东周王城。它们的东西距离只有30多公里,如此密集的都城分布举世罕见,人称“五都荟洛”。

这五大都城遗址，都曾是我国政治、经济、文化、交通的中心，凝聚了洛阳盆地、河洛地区的历史文化，代表着当时文明发展的高度。“五都荟洛”是洛阳独有的城市标签，也是历史对这座城市的丰厚馈赠。

“百年百大考古发现遴选推介活动”自今年5月启动以来广受关注。经各地文物主管部门审核、专家提名，最终确定321个候选项目参加“百年百大考古发现”遴选推介活动，经过初评、终评，选出100个作为“百年百大考古发现”。

(记者 智慧 见习记者 梁笑宇)(图片为资料)