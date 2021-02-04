洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

牛！洛阳五大都城遗址入选中国百年百大考古发现
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.18 12:39

　　刚刚，记者从洛阳市文物局获悉，“百年百大考古发现”终评结果揭晓，洛阳五大都城遗址全部榜上有名。

　　今天(18日)，第三届中国考古学大会在河南三门峡市开幕。由中国考古学会、中国文物报社组织开展的“百年百大考古发现遴选推介活动”也在开幕式上公布名单。

　　河南省作为文物大省、考古大省，共有14个项目入选，数量位居全国第一。

　　其中，洛阳5个项目上榜，数量位居全省第一，分别是：偃师二里头遗址，偃师商城遗址，洛阳东周王城遗址，汉魏洛阳城遗址，隋唐洛阳城遗址。

　　历史上，夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等朝代先后在洛阳建都。洛阳的都城史长达1500年，是我国建都年代最早、朝代最多、时间最长的古都。

　　入选“百年百大考古发现”的五大都城遗址均分布在洛阳盆地腹心的伊洛平原上,沿洛河一线从东到西分别为偃师商城、夏都二里头、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城和东周王城。它们的东西距离只有30多公里,如此密集的都城分布举世罕见,人称“五都荟洛”。

　　这五大都城遗址，都曾是我国政治、经济、文化、交通的中心，凝聚了洛阳盆地、河洛地区的历史文化，代表着当时文明发展的高度。“五都荟洛”是洛阳独有的城市标签，也是历史对这座城市的丰厚馈赠。

　　“百年百大考古发现遴选推介活动”自今年5月启动以来广受关注。经各地文物主管部门审核、专家提名，最终确定321个候选项目参加“百年百大考古发现”遴选推介活动，经过初评、终评，选出100个作为“百年百大考古发现”。

(记者 智慧 见习记者 梁笑宇)(图片为资料)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    节日欢乐谷

    藏原羚

    乌兰布统 马踏水花

    荷之恋
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605