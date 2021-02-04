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牛！洛阳7个项目入围“百年百大考古发现”终评
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 21:14

　　刚刚，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“百年百大考古发现”初评结果揭晓，洛阳7个考古发现项目入围终评。

二里头夏都遗址博物馆

　　“百年百大考古发现”遴选推介活动由国家文物局指导，中国考古学会、中国文物报社主办，自今年5月启动以来广受关注。经各地文物主管部门审核、专家提名，最终确定321个候选项目参加“百年百大考古发现”遴选推介活动，经过初评，160个项目入围终评。

隋唐洛阳城

　　在160个入围终评的项目中，河南省作为文物大省、考古大省，共有26个项目入围，数量位居全国第一。

　　其中，洛阳入围7个项目，数量位居全省第一，分别是：偃师二里头遗址，汉魏洛阳城遗址，偃师商城遗址，隋唐洛阳城遗址，洛阳烧沟汉墓，龙门石窟及周边古寺院遗址，东周王城遗址。洛阳五大都城遗址全部入围终评名单。

　　终评评委会的专家将从160个入围项目中，选出100个作为“百年百大考古发现”。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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