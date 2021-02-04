牛！洛阳7个项目入围“百年百大考古发现”终评

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“百年百大考古发现”初评结果揭晓，洛阳7个考古发现项目入围终评。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“百年百大考古发现”初评结果揭晓，洛阳7个考古发现项目入围终评。 刚刚，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“百年百大考古发现”初评结果揭晓，洛阳7个考古发现项目入围终评。 二里头夏都遗址博物馆 “百年百大考古发现”遴选推介活动由国家文物局指导，中国考古学会、中国文物报社主办，自今年5月启动以来广受关注。经各地文物主管部门审核、专家提名，最终确定321个候选项目参加“百年百大考古发现”遴选推介活动，经过初评，160个项目入围终评。 隋唐洛阳城 在160个入围终评的项目中，河南省作为文物大省、考古大省，共有26个项目入围，数量位居全国第一。 其中，洛阳入围7个项目，数量位居全省第一，分别是：偃师二里头遗址，汉魏洛阳城遗址，偃师商城遗址，隋唐洛阳城遗址，洛阳烧沟汉墓，龙门石窟及周边古寺院遗址，东周王城遗址。洛阳五大都城遗址全部入围终评名单。 终评评委会的专家将从160个入围项目中，选出100个作为“百年百大考古发现”。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇)