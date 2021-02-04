“全国交通安全日”之际，这些让行规则请记清

12月2日是“全国交通安全日”，今年的主题是“守法规知礼让、安全文明出行”。生活中，我们应该注意哪些交通礼让行为，并正确礼让？记者记者采访了洛阳交警部门。

12月2日是“全国交通安全日”，今年的主题是“守法规知礼让、安全文明出行”。生活中，我们应该注意哪些交通礼让行为，并正确礼让？洛报融媒记者记者采访了洛阳交警部门。

机动车礼让行人

当行人的交通信号灯为绿灯，或在没有交通信号灯的斑马线前，机动车的以下行为都会被认定为交通违法：车辆从正通过斑马线的行人队伍中强行穿插，造成行人行进中断的；逼停正在通过斑马线的行人的；同方向已经有机动车停车避让行人，仍强行通过的；采取突然加速等方式绕过正在通过斑马线的行人的。

机动车礼让行人的正确做法是，在没有信号灯的斑马线前，机动车应当减速行驶；机动车遇到行人正在通过斑马线时，应停车让行；当行人的交通信号灯为绿灯，右转车辆应当停车让行，左转车辆遇到行人通过斑马线，也应停车让行。

礼让校车

根据有关规定，校车在道路上停车上下学生，应当靠道路右侧停靠，开启危险报警闪光灯，打开停车指示标志。

当校车在同方向只有一条机动车道的道路上停靠时，后方车辆应当停车等待，不得超越；校车在同方向有两条以上机动车道的道路上停靠时，校车停靠车道后方和相邻机动车道上的机动车应当停车等待，其他机动车道上的机动车应当减速通过；校车后方停车等待的机动车不得鸣喇叭或者使用灯光催促校车。也就是说，如果前方有校车停车上下学生，后方车辆至少要与其相隔一个车道，才能缓慢通过。