“时代楷模”陈俊武陈列室恢复开放

记者2日从中石化洛阳工程有限公司获悉，该公司将在严格落实疫情防控措施前提下，恢复“时代楷模”陈俊武陈列室对外开放。
记者2日从中石化洛阳工程有限公司获悉，该公司将在严格落实疫情防控措施前提下，恢复“时代楷模”陈俊武陈列室对外开放。
记者2日从中石化洛阳工程有限公司获悉，该公司将在严格落实疫情防控措施前提下，恢复“时代楷模”陈俊武陈列室对外开放。
陈列室对外开放时间为：工作日每周二、周四 9：00-11：30、14：00-16：30。
参观单位需提前一天预约，预约电话：0379-64887868。
参观须知：
1.参观须团队预约，分时参观，控制人流；
2.进入公司区域须出示健康码、行程码并配合工作人员测量体温；
3.请做好个人防护，佩戴口罩，在工作人员引导下有序参观。(记者 孙自豪 通讯员 李小爽)
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