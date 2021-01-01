事业单位！伊川县公开招聘53人

据伊川县人民政府官网消息，2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员53人。

据伊川县人民政府官网消息，2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员53人。

2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员实施方案

为满足我县事业单位工作需要，经县委、县政府研究同意并报市人社局、市委编办批准，决定面向社会为我县部分事业单位公开招聘工作人员53名。按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部第6号令)、《中共河南省委组织部中共河南省委机构编制委员会办公室河南省人力资源和社会保障厅关于做好全省事业单位公开招聘高校毕业生工作有关问题的通知》(豫人社办【2020】33号)及省、市事业单位公开招聘有关规定，现制定实施方案如下：

一、组织领导

本次招聘工作在县委、县政府的领导下，成立2021年伊川县事业单位公开招聘工作领导小组，具体工作由县人力资源和社会保障局组织实施，县纪委监委全程监督。

二、招聘岗位、专业及计划

招聘岗位、招聘人数、招聘岗位条件等详见《2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员岗位表》(附件1)。

三、招聘条件

(一)应聘人员必须具备的基本条件：

1、具有中华人民共和国国籍；

2、拥护中华人民共和国宪法；

3、拥护中国共产党的领导，遵纪守法；

4、具备适合岗位需求的身体条件；

5、具备拟聘用岗位要求的资格条件，服从工作安排；

6、各职位年龄要求详见《2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员岗位表》(附件1)。年龄计算方法为：截止2021年11月30日，18周岁以上(2003年12月1日以前出生)，30周岁以下(1991年12月1日及以后出生)，35周岁以下(1986年12月1日及以后出生)；

7、全日制技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业生，可分别参照相对应的同等大专、本科学历报考；

8、2017年起招生的非全日制研究生与全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。

(二)有下列情形之一者不得报考：

1、因犯罪受过刑事处罚或涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员，被开除中国共产党党籍和被开除公职的人员；

2、尚在党纪、政务处分影响期内或正在接受纪律审查和监察调查的人员，被依法列为失信联合惩戒对象的人员；

3、曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为不满5年的人员；

4、现役军人及未满规定最低服务年限的事业单位工作人员；

5、聘用后即构成回避关系的岗位；

6、国家和省、市另有规定不得应聘到事业单位的人员。

四、招聘程序

(一)报名和资格审查

1、报名办法：采取报考者个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名。每人只能报考一个职位。

报名网址：http://apply.lyrcrs.com/115/login.aspx。

2、网上提交信息、上传照片时间：报考者于2021年11月25日9:00至11月27日17:00前，登录http://apply.lyrcrs.com /115/login.aspx，按要求注册后填写报名信息、上传照片进行网上报名，请妥善保管注册密码，用于查询报考资格初审结果、网上缴费、下载打印准考证等事项。考生请注意上传符合系统规定、清晰、无变形、一寸近期正面免冠证件照(红、蓝、白底均可)，jpg格式，照片文件大小在400k以内。

每名考生限报一个岗位，报名时使用的本人有效身份证(二代身份证或有效期内的临时身份证)及相关信息，在整个招聘过程中必须一致。

3、报名资格审查

报名申请被接受的人员，可于提交报名申请后登录原报名网站，查看是否通过报名资格初审。通过报名资格初审的报考者，不能再改报其他职位，也不能再修改任何报考信息。未通过资格初审的报考者，可于11月27日17:00前修改完善相关信息重新提交报考申请，也可改报其他职位。

4、网上缴费

网上缴费时间：2021年11月25日9：00至11月28日17：00。通过报名资格初审的人员,在规定时间内登录原报名网站，缴纳考务费，每人30元。网上缴费使用支付宝支付。通过报名资格初审的人员，未按期缴费的视为自动放弃。

5、打印准考证

时间：具体时间另行通知。

报考人员在网上缴费成功后，请在规定时间内登录原报名网站，按照系统提示自行打印本人准考证(A4纸格式)。如因报考人员未及时打印准考证或因保管不慎丢失准考证，造成的后果由报考人员个人承担。

6、具体网上报名操作方法详见报名网站。

7、农村绝对贫困家庭和享受国家最低生活保障城镇家庭人员报考的，可免缴考务费。免缴考务费的报考者应于2021年11月25日至11月28日(上午9:00至11:30，下午14:30至17:00)到伊川县人力资源与社会保障局培训考试中心(伊川县立奇商务大厦B区三楼321室)提交以下材料：农村绝对贫困家庭的报考人员，提交其家庭所在地的县(市、区)扶贫办出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件)及户口本；享受国家最低生活保障城镇家庭的报考人员，提交其家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证(复印件)及户口本。

8、各职位报名人数与聘用计划数比例不低于3:1。达不到规定比例的职位，相应核减招聘计划,核减后仍达不到规定比例的，取消该职位招聘计划,报考该职位人员，退还已交考务费。

9、本次招聘，资格审查工作贯穿于考试聘用的全过程。报考人员报名时提交的信息和提供的有关材料必须真实有效，报名时签订诚信承诺书。凡发现报考者与拟聘用职位所要求的资格条件不符以及提供虚假材料的，即取消考试或聘用资格，所造成的一切损失由考生本人承担。

(二)确定加分对象

1、加分条件

根据国家、省、市有关规定，下列人员可享受笔试卷面成绩加分的政策。如考生符合多项加分政策，按单项最高分计算，不累计：

(1)参加2008、2009年洛阳市大学生村干部招录计划，截止2016年12月31日在伊川县农村连续任职满3年考核合格且未进入公务员、事业编制的离任大学生村干部，加10分；

(2)在伊川县服务期满考核合格的“三支一扶”大学生，加10分；

(3)参加我省大学生志愿服务西部(贫困县)计划，在伊川县服务期满考核合格者(2012年及以后招募的大学生)，加10分；

(4)大学生退役士兵，享受笔试卷面成绩加10分的优惠政策，服役期间获三等功及以上奖励的另加2分。另加分项目只计一次，不累计；

(5)在伊川县服务且合同期满、考核合格的我省高校毕业生政府购岗计划的人员，加10分。

2、提交材料

符合加分条件申请加分的考生，应提交以下材料(一式2份)：

(1)有效身份证；

(2)笔试准考证；

(3)自行下载并填写《2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员加分申请表》(附件2)；

(4)“大学生村干部”(参加2008、2009年洛阳市大学生村干部招录计划)提交伊川县委组织部出具的截止2016年12月31日在农村连续任职满3年考核合格且未进入公务员、事业编制的证明(附件3)；

(5)“三支一扶”大学生提交《高校毕业生“三支一扶”服务证书》及复印件；

(6)我省大学生志愿服务西部(贫困县)计划志愿者提交共青团伊川县委出具的服务期满考核合格证明(附件4)及期满考核合格证书；

(7)大学毕业生退役士兵提交《大学毕业生退役士兵享受事业单位招聘优惠条件认定表》(附件5)；

(8)高校毕业生政府购岗计划的人员提交《河南省高校毕业生政府购岗基层服务证书》及复印件。

3、提交加分材料的具体时间和地点

(1)提交时间：另行通知。

(2)提交地点：伊川县人力资源和社会保障局培训考试中心(伊川县立奇商务大厦B区三楼321室)。

4、未在规定时间内申请加分并提交加分材料的，视为放弃加分资格，不享受加分政策。经审核符合加分条件人员，将在伊川县人民政府网(http://www.yichuan.gov.cn/)和伊川县人力资源和社会保障局微信公众号予以公示，公示无异议的，享受笔试卷面成绩加分的政策。对于弄虚作假享受加分政策的，一经查实，取消加分资格。

(三)笔试

1、笔试由伊川县人力资源和社会保障局组织实施，采取统一命题、统一组织、统一评分的方式进行。

2、笔试科目：《公共基础知识》，满分为100分。

3、具体考试时间、地点以准考证内容为准，考生参加笔试时必须同时携带笔试准考证、有效身份证和新冠疫情防控健康承诺书(见附件8)。

4、本次考试不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。

5、笔试成绩=笔试卷面成绩+加分。

考生笔试成绩将在伊川县人民政府网(http://www.yichuan.gov.cn/)和伊川县人力资源和社会保障局微信公众号予以公布。

(四)面试

1、面试办法

面试采取结构化面试方式进行，主要考察应聘人员的求职动机与拟任职位的匹配性、逻辑思维能力、组织管理能力、分析与解决实际问题能力、语言表达能力、人际沟通能力、临场应变能力和举止仪表情绪稳定性等。面试成绩满分为100分。

结构化面试的时间、地点及其他要求另行通知。

2、面试人员的确定

根据笔试成绩，按拟聘用计划1:2的比例从高分到低分确定参加面试的人员。比例内末位成绩相同者，均进入面试。笔试缺考、作弊或成绩为零分等情况的，不得进入面试。

3、面试资格确认

考生须在面试前到指定地点进行面试资格确认，面试资格确认采取考生本人现场提交材料的方式进行，其他人代理无效，考生须填写《2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员面试资格确认表》一式2份(附件7)，并提交以下材料(原件及2份复印件)：

(1)有效身份证；

(2)笔试准考证；

(3)毕业证(国外高校毕业生需提供：我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书)；

(4)就业报到证(择业期内未办理就业报到证者，持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的空白就业协议书(全套))；

(6)已就业人员提供单位同意报考的证明(附件6)。

在网上报名时，填报情况不实，不符合应聘条件的考生，取消其面试资格。因考生自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺，从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。面试确认成功的考生，确定为参加面试人员，并发放《面试资格确认单》。

对于实际参加面试的考生人数小于或等于招聘计划的招录职位，考生面试现场成绩低于75分者不得进入体检和考察；对于实际参加面试的考生人数大于聘用计划的招录职位，考生面试现场成绩低于70分者不得进入体检和考察。

面试资格确认的具体时间、地点另行通知。

4、总成绩的计算：

总成绩＝笔试成绩×50% + 面试成绩×50%。

考生的笔试成绩、面试成绩和总成绩将在伊川县人民政府网(http://www.yichuan.gov.cn/)和伊川县人力资源和社会保障局微信公众号公布。总成绩并列时依次按面试成绩、学历层次的高低确定排名。

(五)体检

根据考生总成绩，按拟聘用计划1：1.5(四舍五入)的比例从高分到低分确定参加体检人员。

体检标准及项目参照公务员录用体检的有关规定执行。体检不合格者不得进入考察与聘用环节。

体检合格者进入考察与聘用环节，因考生自动放弃体检或体检不合格形成的空缺，可从报考同一职位并参加面试的人员中，按考试总成绩从高分到低分的顺序依次递补。

体检时间、地点及其他要求另行通知。

(六)考察

对于体检合格人员，根据拟聘用计划，按考生总成绩从高分到低分的顺序等额确定进入考察人员。考察工作具体由县人力资源和社会保障局、用人单位或其主管部门共同组织实施。主要考察拟聘对象的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、社会信用记录等。对进入考察人员进行考察时，一并进行资格复查。因考生考察和资格复查不合格形成的空缺，不再递补，因考生自动放弃考察形成的空缺可从报考同一职位且体检合格人员中，按考试总成绩从高分到低分的顺序依次递补。

(七)公示和聘用

考察合格者，等额确定拟聘用人员并进行不少于7个工作日的公示。公示无异议者，即确定为新聘用人员。新聘用人员自接到通知之日起7个工作日内报到，逾期不报到者，取消其聘用资格。新聘用人员的试用期为一年，试用期包括在聘用合同期限内，相关待遇按照国家事业单位有关规定执行。新聘用人员纳入本单位岗位管理，试用期满后，由用人单位进行综合考核，合格的按国家有关规定办理相关手续，不合格的按照《事业单位人事管理条例》解除聘用关系。

新聘用事业单位工作人员最低服务年限5年(含试用期)。新聘用人员需与聘用单位签订书面协议，明确权责和最低服务年限。

五、纪律与监督

本次招聘，凡在规定时间内，未按照有关通知要求参加报名、资格初审、加分材料提交、笔试、面试资格确认、面试、体检、考察、资格复查、报到等环节的，均视为自动放弃资格。招聘实行诚信原则，即报考者要对自己所提交信息的真实性负责，凡发现弄虚作假或违反考试、聘用等纪律的，一律取消资格。本次招聘工作接受新闻媒体及社会各界的广泛监督。

六、注意事项

1、本次招聘涉及的笔试成绩、面试通知、体检通知、考察和拟聘用人员公示等有关事项及相关表格均在伊川县人民政府网(http://www.yichuan.gov.cn/)和伊川县人力资源和社会保障局微信公众号上发布，请考生自主查询和下载，并密切关注相关通知、公告、公示等信息，保持联系方式畅通。凡未按通知要求执行或因考生个人原因联系不上本人的，视为自动放弃招聘资格。

2、考生务必登录洛阳人事考试网，认真查看河南省人力资源和社会保障厅、河南省卫生健康委员会《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控期间人事考试工作的通知》 (http://www.lyrsksw.gov.cn/index/news/detail.html?id=503)，按要求做好疫情防范工作，确保人事考试工作安全平稳进行。

在招考组织实施过程中，根据疫情防控动态要求，将随时对有关工作安排进行适当调整。请考生随时关注伊川县人民政府网(http://www.yichuan.gov.cn/)和伊川县人力资源和社会保障局微信公众号，按要求提前做好个人健康管理及各项准备工作。

3、对于违反招聘工作纪律的考生或工作人员，按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。

本方案中所涉及到的或未涉及到的事项，由县招聘工作领导小组视具体情况进行调整或补充。其他未尽事宜，由县招聘工作领导小组负责解释。

咨询电话：0379-68366376 0379—68366352

监督电话：0379—68366339

考试报名系统技术服务电话：0379-69981168

(正常工作日时间拨打)

附件：

1.2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员岗位表

2.2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员加分申请表

3.河南省选聘高校毕业生到村任职工作证明

4.河南省大学生志愿服务西部(贫困县)计划服务期满考核合格证明

5.大学毕业生退役士兵享受事业单位招聘优惠条件认定表

6.就业单位同意报考证明

7.2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员面试资格确认表

8.新冠疫情防控健康承诺书

2021年伊川县招聘工作领导小组

2021年11月16日

附件1 2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员岗位表.xlsx

附件2 2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员加分申请表.doc

附件3 河南省选聘高校毕业生到村任职工作证明.doc

附件4-河南省大学生志愿服务西部(贫困县)计划服务期满考核合格证明.doc

附件5 大学毕业生退役士兵享受事业单位招聘优惠条件认定表.doc

附件6 就业单位同意报考证明.doc

附件7 2021年伊川县公开招聘部分事业单位工作人员面试资格确认表.doc

附件8 新冠疫情防控健康承诺书.docx

（来源：伊川县人民政府官网）⑥