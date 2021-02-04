伊川县电动自行车为何有两种不同牌照？县公安局详细回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：现在伊川县电动自行车有两种类型的牌照，一种是标注“伊川号”的牌照，一种标注“洛阳号”的牌照，两种牌照有何区别？另外，对于上牌过程中强制购买保险的行为，伊川投诉电话是多少？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：现在伊川县电动自行车有两种类型的牌照，一种是标注“伊川号”的牌照，一种标注“洛阳号”的牌照，两种牌照有何区别？另外，对于上牌过程中强制购买保险的行为，伊川投诉电话是多少？

对此，伊川县公安局回复：一、关于标注“伊川号”牌照的安装说明。为有效解决电动自行车及电瓶“发案多、破案难、追赃难”、电动自行车交通违法多及交通事故理赔等问题，被盗追回难的问题，依据《市场监管总局工业和信息化部公安部关于加强电动自行车国家标准实施监督的意见》文件精神，自2019年7月22日起，河南驰程信息科技有限公司在全县范围内配合开展电动自行车登记备案工作，提供目前市面上的先进定位及智能管理技术。关于该类牌照的要求，明确提倡自愿安装，严禁工作人员强制让群众安装。标注“伊川号”牌照是推广公司为管理需要而登记、制作和安装。二、关于标注“洛阳号”牌照的安装说明。自今年8月份开始，标准“洛阳号”牌照由伊川县人保公司推广安装，在我县县城区设立电动自行车登记上牌服务点2处(具体位置：大张盛德美交通岗、北花坛交通岗)，开展登记上牌工作，登记原则：上牌自愿、购买保险自愿，电动车上牌不强制购买保险。群众如有疑问可拨打电话69366289咨询，也可拨打电话65965757投诉。

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