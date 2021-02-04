洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊川法院拍卖“9999999”手机靓号 以44.55万元成交
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 17:54

　　您能想到吗，一个手机号竟然拍卖了44.55万元。

　　9日，洛报融媒记者从伊川县人民法院获悉，该院日前通过淘宝网司法拍卖平台，对被执行人尾号为“899999”和“9999999”的两个手机号码进行拍卖，最终分别以18万元、44.55万元高价成交，刷新了河南法院手机靓号成交价格记录。

　　伊川县人民法院执行人员在办理被执行人史某华等5人被处罚金一案中，敦促被执行人史某华主动缴纳罚金，但其一直未履行生效法律文书确定的义务。

　　在执行过程中，案件承办人通过深入走访调查，发现被执行人史某华名下4个手机号码为吉祥号段，具有一定市场价值，遂立即将这4个手机号码使用权予以查封、评估，并及时启动了网上司法拍卖程序。

　　拍卖期间，尾号“899999”的手机号吸引3124次围观，122人设置提醒，2人报名竞拍，最终以18万元成交；尾号“9999999”的手机号吸引3621次围观，107人设置提醒，2人报名竞拍，经过14次竞价，12次延时，最终以44.55万元高价拍出。

　　另外，被执行人史某华名下尾号为“799999”与“66666”的手机靓号正在阿里拍卖平台变卖中，有意者可积极参与竞拍。

　　伊川县人民法院有关负责人介绍，这两个手机靓号的成功拍卖，有力促进了该案的执行，也为其他案件的执行推进提供有益借鉴。

　　据悉，早在2019年，伊川县人民法院就首次公开拍卖手机靓号，并以3.8万元的价格成交。此后，越来越多的手机靓号进入该法院执行法官的视野，成为破解执行难题的一种新思路和新途径。

　　近年，洛阳两级法院高度重视网络司法拍卖工作，落实专人负责司法网拍，积极组织执行干警学习新的司法解释，通过提高司法网拍拍品的成交量，促进标的物的价值最大化，最大程度地实现当事人的合法权益。（记者 申利超 通讯员 朱丙奇）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    新闻排行
  • 青年看洛阳：为枢纽功能点赞
  • 一律暂停！洛阳多个县区发布紧急通知
  • 大连新增10个中风险地区
  • 即日起，洛阳所有校外培训机构一律暂...
  • 对于涉疫快件要立即实施拦截、隔离管控
  • 洛阳未来一周天气晴朗 气温逐步回升
  • 阵风最大8级！洛阳市气象台发布大风蓝...
  • 洛阳高新区鹿鸣湖湿地一期将于12月底...
  • 了不起！伊川这名青年刷锅刷出致富秘...
  • 南华路路面坑洼何时修？ 涧西区回复：...
    		•
    百姓呼声
    洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
    洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    精彩图片
    立冬首日 洛阳冬景迷人...
    洛阳市3-11岁人群开始...
    立冬节气 寒潮来袭【多...
    美成仙境！洛阳白云山...
    精彩热帖

    走近秋色

    牧归

    从政坊初冬美景

    黑天鹅秀恩爱
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605