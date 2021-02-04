伊川法院拍卖“9999999”手机靓号 以44.55万元成交

9日，洛报融媒记者从伊川县人民法院获悉，该院日前通过淘宝网司法拍卖平台，对被执行人尾号为“899999”和“9999999”的两个手机号码进行拍卖，最终分别以18万元、44.55万元高价成交，刷新了河南法院手机靓号成交价格记录。

您能想到吗，一个手机号竟然拍卖了44.55万元。

9日，洛报融媒记者从伊川县人民法院获悉，该院日前通过淘宝网司法拍卖平台，对被执行人尾号为“899999”和“9999999”的两个手机号码进行拍卖，最终分别以18万元、44.55万元高价成交，刷新了河南法院手机靓号成交价格记录。

伊川县人民法院执行人员在办理被执行人史某华等5人被处罚金一案中，敦促被执行人史某华主动缴纳罚金，但其一直未履行生效法律文书确定的义务。

在执行过程中，案件承办人通过深入走访调查，发现被执行人史某华名下4个手机号码为吉祥号段，具有一定市场价值，遂立即将这4个手机号码使用权予以查封、评估，并及时启动了网上司法拍卖程序。

拍卖期间，尾号“899999”的手机号吸引3124次围观，122人设置提醒，2人报名竞拍，最终以18万元成交；尾号“9999999”的手机号吸引3621次围观，107人设置提醒，2人报名竞拍，经过14次竞价，12次延时，最终以44.55万元高价拍出。

另外，被执行人史某华名下尾号为“799999”与“66666”的手机靓号正在阿里拍卖平台变卖中，有意者可积极参与竞拍。

伊川县人民法院有关负责人介绍，这两个手机靓号的成功拍卖，有力促进了该案的执行，也为其他案件的执行推进提供有益借鉴。

据悉，早在2019年，伊川县人民法院就首次公开拍卖手机靓号，并以3.8万元的价格成交。此后，越来越多的手机靓号进入该法院执行法官的视野，成为破解执行难题的一种新思路和新途径。

近年，洛阳两级法院高度重视网络司法拍卖工作，落实专人负责司法网拍，积极组织执行干警学习新的司法解释，通过提高司法网拍拍品的成交量，促进标的物的价值最大化，最大程度地实现当事人的合法权益。（记者 申利超 通讯员 朱丙奇）