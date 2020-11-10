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又双叒叕出圈！“双11”预热，洛阳博物馆镇墓兽C位出道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 17:53

　　“双11”狂欢马上开启，一则预热小视频在朋友圈先火了。

　　这段视频通过动画形式，让来自全国五家知名博物馆的文物“开口说话”，为考古盲盒“代言”。其中，来自洛阳博物馆的彩绘镇墓兽和两件三彩牵驼俑率先出场，萌萌的形象和地道的洛阳方言，立刻圈粉无数，被不少网友点评为“靠实力C位出道”。

　　10日，洛报融媒记者来到洛阳博物馆，实地探访了视频中文物的原型，咱们一起来详细了解一下它们——

　　彩绘镇墓兽

彩绘镇墓兽

　　尖头、嘟嘴、朝天鼻，在双11预热视频中，这件彩绘镇墓兽一露面，就戳中了观众的笑点。

　　这是一件北魏时期的文物，人面兽身，作昂首蹲立状，前足直立，后足弯曲，背部有三组脊鬃。镇墓兽是我国古代墓葬中常见的一种怪兽，有兽面、人面等类型，是为震慑鬼怪、保护死者灵魂不受侵扰而设的一种明器。从考古发现的情况来看，镇墓兽最早见于战国时期，流行于魏晋至隋唐时期，五代以后逐渐消失。

　　镇墓兽大多面目狰狞、怪诞，这件北魏时期的镇墓兽却与众不同。在视频下方的点评中，网友paradox留言：“这个镇墓兽有点可爱，一点都不吓鬼。”现场讲解员介绍，北魏迁都洛阳后，孝文帝便开始大刀阔斧地进行改革，与汉族文化融合发展，镇墓兽的广泛使用表明鲜卑人继承了汉族的葬制，与少数民族葬制有明显区别。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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