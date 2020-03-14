洛阳市消协发布“双十一”消费提醒

今日，洛阳市消费者协会发布消费提醒，“双十一”临近，市民朋友面对火爆的购物促销时，要保持清醒头脑，做到理性选择、科学消费，防范诈骗分子“套路”，遇到消费纠纷注意维权。

今日，洛阳市消费者协会发布消费提醒，“双十一”临近，市民朋友面对火爆的购物促销时，要保持清醒头脑，做到理性选择、科学消费，防范诈骗分子“套路”，遇到消费纠纷注意维权。

选择正规商家

网络购物选准平台，选择品牌知名度高、访问量大、资质齐全、售后有保障的大型网购平台。这类平台可以有效帮助消费者筛选和监督电商卖家，也可以在消费者权益受损时提供有效的售后服务。对于不熟悉的直播、微信公众号消费等购物渠道，消费者应仔细查看其资质，多方了解经营者信用状况，防止误入钓鱼网站购物。

熟悉促销规则

全面了解商家的促销规则，注意“优惠”的有效期限和使用范围；看清商家是否要求在指定时间内支付全款才能享受优惠价格等规定，避免遭遇订单被取消、定金不退等问题。

直播购物勿冲动消费

眼下，“直播带货”迅速走热，已涉及美妆、日用品、家电、食品等诸多领域。消费者要谨慎下单，不要被明显低价位商品宣传所误导。下单前应了解清楚主播推荐商品的来源、功能、质量、价格等情况，切勿盲目跟风购买，冲动消费。

注意保存网购凭证，遇到纠纷依法维权

购物凭证是消费者维权时最直接最有效的证据。购物时，要注意保存促销活动细则及商品宣传图片、商家承诺截图、与网店的聊天记录、支付信息、快递单号等网购商品及交易信息，以便发生纠纷时有利于维权。当网购消费发生消费纠纷时，消费者可先行与经营者或交易平台协商解决，协商不成及时向经营者或网络交易平台所在地市的市场监管、市消协等进行投诉，维护自身合法权益。

需要提醒的是，当前疫情防控仍需谨慎。消费者收取商品包裹后，建议对快递外包装和商品外包装进行严格消毒，外包装袋最好及时丢弃或销毁，不要带入室内，同时记得洗手消毒。(洛报融媒记者 李岚 文/图 通讯员 肖慧)