洛阳市消协组织消费体察活动 消费者可现场直播！【视频】

14日9时30分许，位于高新区的科迪巨尔乳业洛阳有限公司厂区缓缓驶入一辆大巴车。车门开启，30位乘客依次下车，有年轻人，也有60多岁的老年人。

14日9时30分许，位于高新区的科迪巨尔乳业洛阳有限公司厂区缓缓驶入一辆大巴车。车门开启，30位乘客依次下车，有年轻人，也有60多岁的老年人。

这是洛阳市消费者协会组织的消费体察活动现场，参加活动的人员来自各行各业。作为消费维权志愿者，这次他们要近距离直观了解乳制品的生产过程，监督、交流和向企业提问。“网友们好，我现在所处位置是工厂门口，马上就要参观流水线了。”一位志愿者第一时间架起了手机，直接开始了直播。

沿着参观通道，透过玻璃大家看到，生产车间的全封闭无菌生产线正在高速运转；实验室里，专业人员正在进行常规理化指标检验；在包装车间，工作人员戴着一次性口罩、防尘头罩和手套，紧张忙碌着。拍照记录、询问，志愿者们都没闲着。