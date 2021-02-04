洛阳加强“双十一”网络市场监测监管

“双十一”网络促销即将进入高潮。7日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为规范网络经营和集中促销行为，营造公平有序的网络竞争环境和安全放心的消费环境，该局加强对“双十一”网络集中促销活动网络市场监测监管工作。

“双十一”网络促销即将进入高潮。7日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为规范网络经营和集中促销行为，营造公平有序的网络竞争环境和安全放心的消费环境，该局加强对“双十一”网络集中促销活动网络市场监测监管工作。

“双十一”期间，销售额将呈爆发式增长，价格欺诈、虚假宣传、不正当竞争、销售假冒伪劣商品、发货迟缓、退换货难等问题也会集中显现。各级市场监管部门将结合相关法律、法规、规章的规定，督促电子商务经营者依法合规开展网络集中促销活动，严厉查处集中促销期间的违法违规行为。

针对洛阳主要网络交易平台(或分支机构)、关注度较高的网站(网店)及电子商务园区，其所在辖区的市场监管部门将按照疫情防控规定，灵活采用网络、电话、微信、视频等非接触方式进行行政告诫、联合约谈等，督促网络交易平台、电子商务经营者按照相关法律法规规章的要求落实主体责任，严禁虚假宣传和价格欺诈，严禁垄断和不正当竞争，严禁销售假冒伪劣及违规商品，严格保护知识产权，依法保护消费者合法权益。

据悉，洛阳市各级市场监管部门将加强网络监测及属地监管，利用河南省网络交易监管平台等信息化手段，加强对集中促销活动期间的网络市场监测监管，完善风险防控和应急处置措施，维护良好的网络市场秩序。(记者 李岚 通讯员 潘伟 文/图)