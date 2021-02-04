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@洛阳人！“双十一”即将到来 这种诈骗方式得留意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.04 17:07

　　“双十一”即将到来，想必不少人都很期待拆开快递那一刻，可当您拆开发现里面空无一物，会作何感想？一男子利用某平台管理漏洞，网购商品后将包装盒里的商品取出，再原路退回，以此牟利，最终还是露了马脚。

　　“黄某毕业于名牌大学，有一份稳定的工作，确实有点惋惜。”4日，洛龙公安分局科技园派出所民警王恩泽说，10月中旬，某购物平台洛阳分公司防损员张先生报警称，有人恶意将商品调包。

　　王恩泽与同事宋辉辉等人得知，从9月12日至26日，收货者名为王东、李鑫的人，多次在某购物平台购买运动手环后退货，新客户收到快递后拆开发现，包装盒完好，可里面没有商品，张先生接到客户投诉，怀疑是之前的客户所为。

　　“运动手环每个价值千元左右，收货人名字虽不一样，但预留的手机号却是同一个。”王恩泽说，他们调查得知，手机号的使用人为黄某，每次也是黄某取的快递，具有重大作案嫌疑。

　　10月22日下午，王恩泽与同事在黄某的工作单位将人抓获，来到黄某住所时惊呆了，屋里放着家纺10套、某品牌眼镜多副，还有多个运动手环等物品。民警调查得知，黄某今年28岁，外地人，目前已在洛阳定居，即将与女友步入婚姻的殿堂。

　　黄某交代，他有车贷与车位贷，经济压力大，之前在某购物平台网购时发现平台存在管理漏洞，出于贪占便宜的心理，于今年2月至今在该平台购买锁、棉被等物品，到货后采用调包的方式以次充好退货，并多次购买运动手环，到货后使用刀具和热风枪将包装盒内的商品取出，然后将空盒退还商家，再通过咸鱼平台将商品卖掉，涉案金额价值3万元左右。为避免露馅，他利用假名进行收件。目前，黄某已被刑事拘留，此案仍在进一步调查。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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