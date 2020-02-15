“双十一”在即 洛阳多部门联合约谈16家大型电商平台

明日零时，“双十一”大幕即将拉开。洛报融媒记者今日从洛阳市市场监管局了解到，该局联合市网信、公安、商务、邮政等部门对洛阳市辖区16家大型电商平台及企业进行约谈，要求进一步规范“双十一”网络集中促销活动，督促其严格落实主体责任，共同营造良好的网络市场环境。

明日零时，“双十一”大幕即将拉开。洛报融媒记者今日从洛阳市市场监管局了解到，该局联合市网信、公安、商务、邮政等部门对洛阳市辖区16家大型电商平台及企业进行约谈，要求进一步规范“双十一”网络集中促销活动，督促其严格落实主体责任，共同营造良好的网络市场环境。

约谈事项包括：各经营单位要全面自查，严格按照有关法律、法规从事经营活动；不得发布虚假违法广告、不得通过网络销售侵权假冒伪劣产品；不得虚报特价揽客、先涨价再打折，实施价格欺诈等行为；电子商务平台经营者对平台内经营者不得进行不合理限制或者附加不合理条件，不得排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行行为；不得利用互联网从事野生动植物及其制品非法交易行为；规范直播带货等网络经营活动秩序；严格遵守《消费者权益保护法》，诚信经营，不得侵害消费者合法权益；完善网上交易在线投诉和售后维权机制，畅通消费者诉求渠道。约谈会上，企业代表现场签订守法诚信经营承诺书。

同时，按照全省统一部署，洛阳市市场监管局自10月起牵头组织开展2020网络市场监管“网剑”行动，对网络市场突出问题进行专项整治，重点检查网络交易经营者亮照、亮证、亮标情况，严厉打击排除限制竞争、刷单炒信、虚假宣传等不正当竞争行为，集中治理网上销售侵权假冒伪劣食品药品、防疫用品、服装鞋帽、家居家装等产品，规范互联网经营秩序。加强线上智慧监管，充分利用河南省网络交易监管平台，实时掌握网络市场运行情况，截止目前，全市共线上检查网站(网店)25109个，维护有效数据6117条(其中电商平台18条，自建网站从事交易97条，自建网站非交易3477条，B店2525条)，淘汰无效网站18992个。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)