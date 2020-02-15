洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“双十一”在即 洛阳多部门联合约谈16家大型电商平台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-10 17:11

　　明日零时，“双十一”大幕即将拉开。洛报融媒记者今日从洛阳市市场监管局了解到，该局联合市网信、公安、商务、邮政等部门对洛阳市辖区16家大型电商平台及企业进行约谈，要求进一步规范“双十一”网络集中促销活动，督促其严格落实主体责任，共同营造良好的网络市场环境。

　　约谈事项包括：各经营单位要全面自查，严格按照有关法律、法规从事经营活动；不得发布虚假违法广告、不得通过网络销售侵权假冒伪劣产品；不得虚报特价揽客、先涨价再打折，实施价格欺诈等行为；电子商务平台经营者对平台内经营者不得进行不合理限制或者附加不合理条件，不得排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行行为；不得利用互联网从事野生动植物及其制品非法交易行为；规范直播带货等网络经营活动秩序；严格遵守《消费者权益保护法》，诚信经营，不得侵害消费者合法权益；完善网上交易在线投诉和售后维权机制，畅通消费者诉求渠道。约谈会上，企业代表现场签订守法诚信经营承诺书。

　　同时，按照全省统一部署，洛阳市市场监管局自10月起牵头组织开展2020网络市场监管“网剑”行动，对网络市场突出问题进行专项整治，重点检查网络交易经营者亮照、亮证、亮标情况，严厉打击排除限制竞争、刷单炒信、虚假宣传等不正当竞争行为，集中治理网上销售侵权假冒伪劣食品药品、防疫用品、服装鞋帽、家居家装等产品，规范互联网经营秩序。加强线上智慧监管，充分利用河南省网络交易监管平台，实时掌握网络市场运行情况，截止目前，全市共线上检查网站(网店)25109个，维护有效数据6117条(其中电商平台18条，自建网站从事交易97条，自建网站非交易3477条，B店2525条)，淘汰无效网站18992个。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳加快建设文旅强市 打造国际文化旅...
  • 洛阳在省内率先实现5G中心城区连续覆...
  • 向着完成好全年目标任务冲刺——三论...
  • 洛阳“急性子”牡丹初冬绽放 迎来“第...
  • 洛阳通报电信网络诈骗案件高发县（市）区
  • 【视频】隋唐洛阳城南城墙风景如画
  • 洛阳燃气采暖炉用户今冬用气继续享优惠
  • 营商环境建设“洛阳经验”亮相进博会
  • 洛阳甘泉河湿地景色宜人
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月6日
  • · 洛龙区普惠性资助政策2019年以后不再实施
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    2020年洛阳市青少年篮...
    精彩热帖

    隋唐景色

    风韵犹存的残荷

    晨钓

    石子之眼 立冬随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605