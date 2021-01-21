高质高效办理好政协重点提案 保证“菜篮子”工程惠及千家万户

2日，按照市级领导同志领办督办政协重点提案工作安排，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责人和部分政协委员对《关于进一步加强“菜篮子”工程建设的提案》办理情况进行视察。

2日，按照市级领导同志领办督办政协重点提案工作安排，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责人和部分政协委员对《关于进一步加强“菜篮子”工程建设的提案》办理情况进行视察。 2日，按照市级领导同志领办督办政协重点提案工作安排，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责人和部分政协委员对《关于进一步加强“菜篮子”工程建设的提案》办理情况进行视察。 杨炳旭一行先后前往涧西区大张物流园，西工区洛阳正大食品有限公司，孟津区洛阳富绿农业开发有限公司、慧林源种植专业合作社等企业进行实地视察，并座谈了解“菜篮子”生产、流通、销售等环节存在的困难和问题，推动提案高质高效办理。 杨炳旭强调，相关部门要扛牢政治责任，把提案办理作为践行为民服务初心使命、密切党群干群关系的民心工程，作为履行职责、接受监督的生动实践，在提案办理中体现政治担当和服务意识。要坚持问题导向，围绕“菜篮子”工程建设梳理主要问题、确定办理目标、充分吃透实情、创新办理举措，认真研究政策法规，提升提案办理实效。要坚持政府主导与市场化运作相结合，制订“菜篮子”工程建设专项发展规划，健全政策扶持体系、市场购销储运流通体系、产品质量安全监测监管体系、应急保障体系等，实现“菜篮子”工程全过程优质、安全、可持续发展。要压实各方责任，定期研究部署“菜篮子”工程建设事宜，政协组织和政协委员要建睿智之言、献务实之策，加强民主监督，营造良好氛围，为满足城乡居民生活所需贡献力量。(记者 李三旺 见习记者 吕百营)