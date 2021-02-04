瀍河区通河农贸城：严格执行防疫措施 确保“菜篮子”安全

“请戴口罩”“请出示您的健康码”……近日，在瀍河区通河农贸城入口处，工作人员正对进入市场的车辆和人员进行严格检查，要求所有进入车辆消毒，人员必须戴口罩，经测量体温、查看健康码、信息登记后方可进入，确保市民“菜篮子”安全。
“请戴口罩”“请出示您的健康码”……近日，在瀍河区通河农贸城入口处，工作人员正对进入市场的车辆和人员进行严格检查，要求所有进入车辆消毒，人员必须戴口罩，经测量体温、查看健康码、信息登记后方可进入，确保市民“菜篮子”安全。
“请戴口罩”“请出示您的健康码”……近日，在瀍河区通河农贸城入口处，工作人员正对进入市场的车辆和人员进行严格检查，要求所有进入车辆消毒，人员必须戴口罩，经测量体温、查看健康码、信息登记后方可进入，确保市民“菜篮子”安全。(记者 李卫超 特约通讯员 王少峰 摄)
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