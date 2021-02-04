洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

249家高端装备制造企业齐聚洛阳同台竞技
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.26 21:45

　　26日晚，“洛阳创新之夜”专场活动举行，来自全国各地的249家优秀参赛企业齐聚洛阳，将在第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛上同台比拼。

　　中国创新创业大赛是由科技部、财政部、教育部等共同举办的全国性创新创业赛事，是国内规格最高、影响最广的创新创业品牌活动。

　　第十届中国创新创业大赛于今年6月启动，采用先地方赛，再行业全国赛的方式，行业全国赛分为新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保7大领域。其中，高端装备制造全国赛于10月26日至28日在洛阳举办，其间，还有“智造?未来”高峰论坛、产业资本对接会、“青春未定义，创业赢未来”青年创业论坛、“古都拥抱青春，青年筑梦洛阳”双创生态发展论坛等一系列特色活动。

　　当晚，大赛组委会对249家参赛企业进行抽签分组。比赛结束后，将按排名评选出“创新创业50强”企业，参加在广州举行的第十届中国创新创业大赛全国总决赛。

　　2016至2019年，洛阳连续四年承办中国创新创业大赛先进制造行业总决赛，累计吸引1049个创新创业团队来洛同台竞技，38个大赛优胜项目植根洛阳，为洛阳汇聚了丰富的创新创业资源。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·别用酒精擦身降温 更别逗小孩子喝酒
  • ·老年人保暖要注意啥？专家为您一一道来
  • ·脂肪瘤患者有疼痛、麻木等症状，应及时就医
    		•
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
        洛阳人对陆浑水库非常熟悉，但您是否知道陆浑村呢？陆浑村离陆浑水库不远，属于田湖镇。依托南陆浑故城遗址...
  • ·曾是三国养马地 如今成了网红村
  • ·这份洛阳“银杏黄”观赏攻略奉上，霜降后去打卡刚刚好
  • ·走进薄姬岭 一日阅千年
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    人像

    张掖七彩丹霞

    狗尾巴草

    帆船赛掠影
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605