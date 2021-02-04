249家高端装备制造企业齐聚洛阳同台竞技

26日晚，“洛阳创新之夜”专场活动举行，来自全国各地的249家优秀参赛企业齐聚洛阳，将在第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛上同台比拼。

26日晚，“洛阳创新之夜”专场活动举行，来自全国各地的249家优秀参赛企业齐聚洛阳，将在第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛上同台比拼。

中国创新创业大赛是由科技部、财政部、教育部等共同举办的全国性创新创业赛事，是国内规格最高、影响最广的创新创业品牌活动。

第十届中国创新创业大赛于今年6月启动，采用先地方赛，再行业全国赛的方式，行业全国赛分为新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保7大领域。其中，高端装备制造全国赛于10月26日至28日在洛阳举办，其间，还有“智造?未来”高峰论坛、产业资本对接会、“青春未定义，创业赢未来”青年创业论坛、“古都拥抱青春，青年筑梦洛阳”双创生态发展论坛等一系列特色活动。

当晚，大赛组委会对249家参赛企业进行抽签分组。比赛结束后，将按排名评选出“创新创业50强”企业，参加在广州举行的第十届中国创新创业大赛全国总决赛。

2016至2019年，洛阳连续四年承办中国创新创业大赛先进制造行业总决赛，累计吸引1049个创新创业团队来洛同台竞技，38个大赛优胜项目植根洛阳，为洛阳汇聚了丰富的创新创业资源。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)