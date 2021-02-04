洛阳将打造“工业设计单位+制造业企业”创新联合体

工业设计是现代工业的灵魂，处在制造业的价值链前端、产业链上游、创新链起点。

工业设计是现代工业的灵魂，处在制造业的价值链前端、产业链上游、创新链起点。

15日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日正式启动工业设计联盟建设，将通过打造“工业设计单位+制造业企业”创新联合体，加速推动全市制造业高质量发展。

按照规划，洛阳市工信局目前已与河南科技大学、洛阳理工学院等8家省级以上工业设计中心，清洛基地等创新平台，市机器人及智能装备产业、智能农机装备产业、新能源产业、新能源汽车产业等重点产业联盟理事单位，以及钢制家具、摩托车等特色产业企业进行对接，以工业设计为“小切口”，推动制造业高质量转型，联盟组建方案正在拟定之中。

工业设计联盟成立后，洛阳将以此为载体，围绕全市重点制造业集群开展系列工业设计赋能专项行动，积极搭建工业设计资源共享平台，构建产学研用相结合的工业设计体系，同时谋划建设工业设计研究院，积极鼓励本地工业设计企业与外地设计机构建立合作关系，全面提高洛阳工业设计水平。

目前，洛阳市已形成工业设计产业初步基础，全市现有可以提供工业设计服务的标准工业设计公司、院校6家，具备工业设计能力的企业约30家，以机械制造、设备加工企业为主；全市共有国家级工业设计企业2家、省级工业设计中心6家。（记者 陈曦 通讯员 金东浩 赵鑫）