洛阳以产业集聚打造制造业高质量发展新引擎

从实现原地差速转向技术在国产农机领域首例应用，推动国产农机正式迈入“转弯零半径”时代，到添彩国内首次核电环吊桥架整体吊装，为“华龙一号”漳州核电1号机组吊装设备提供关键核心部件，再到为首列中国标准地铁列车配套轴承产品，助力我国地铁车辆向标准化迈出关键一步……

从实现原地差速转向技术在国产农机领域首例应用，推动国产农机正式迈入“转弯零半径”时代，到添彩国内首次核电环吊桥架整体吊装，为“华龙一号”漳州核电1号机组吊装设备提供关键核心部件，再到为首列中国标准地铁列车配套轴承产品，助力我国地铁车辆向标准化迈出关键一步……

今年以来，在一件件国家级重大成果中，洛阳“当家产业”屡屡亮相，开出了产业集聚的灿烂花朵。

集聚是产业现代化的重要形态，产业因“聚”而变，也因“聚”而兴。

市第十二次党代会报告指出，推动产业集聚是制造业高质量发展的必由之路。要实施产业集群发展行动，持续推动产业转型，着力提升优势产业集聚度和竞争力。

国庆前夕，位于高新区的洛阳格力空调基地，迎来第300万台空调顺利下线。自今年6月实现第150万台空调下线以后，洛阳格力在再次跑出“洛阳速度”的同时，也为我市制造业高质量发展不断提供着新的动力。

在宜阳县，洛阳铂骏、洛阳顿汉和艾柯新材料3家企业，正分别为洛阳格力提供注塑件、钣金件和泡沫件，其产能实现百分之百供应格力。我市龙头企业龙鼎铝业从去年下半年开始向洛阳格力项目供应空调箔，目前每月供货量已占该项目总需求的五成左右。

“通过产业集聚联动发展，格力空调‘洛阳含量’不断提高，我们也与多家企业实现了共赢。”格力电器(洛阳)有限公司副总经理周瑞文表示。

格力与洛阳企业的齐头并进，是我市大力推进产业集聚的一个缩影。

在洛阳制造业高质量发展的实践中，往往是首先扭住龙头企业“一个点”，然后连缀产业链上“一条线”，接着激活产业集群“一大片”。

近日出台的《洛阳市制造业产业链招商行动计划》提出，将依托龙头企业开展产业链精准招商，进一步发挥龙头企业辐射带动作用，聚焦重点领域、紧盯薄弱环节，引导上下游、左右链集中集聚、链式发展，培育壮大主业突出、竞争力强的制造业优势产业集群，加快推动产业转型升级、建设国家装备制造业基地，争取到“十四五”末，培育壮大龙头企业15家以上，引进落地招商项目100个以上，九大产业集群规模突破5000亿元。

着眼于现在和未来，洛阳产业的“双腿行走”路径也更加清晰。

立足现有产业基础，我市将围绕装备制造、新材料、石油化工等主导产业，着力延链补链强链，打造农机、轴承、机器人、铝钛、耐火材料、精细化工、光电电子器件、光伏、节能环保等产业集群。

面向未来市场前沿需求，我市将聚焦储能与氢能、关键战略材料、生物制品与健康服务、大数据与智能机器人等领域，着力培育新的产业集群。

坚持“项目为王”，扎实开展“万人助万企”活动，集中力量做强“洛阳制造”。在8日洛阳与全省同步举行的第二期“三个一批”活动中，我市累计签约一批、开工一批、投产一批重大项目101个，总投资达1095亿元，在河洛大地上再掀项目建设热潮。

随着总投资12.8亿元的中钢洛耐年产15万吨环保新型耐火材料产业园、总投资46亿元的古都智创未来产业社区、总投资5亿元的埃文海姆朗宸年产1000台旅居车项目陆续在洛启动，一大批高质量项目将在现代化建设新征程中为重振洛阳辉煌提供源源不断的产业支撑。

“单丝不成线，独木不成林。”围绕优质存量扩大增量，加速培育壮大优势产业集群，洛阳正朝着制造业高质量发展的主攻方向大步前行！（记者 陈曦 通讯员 王燕飞）