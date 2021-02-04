洛阳3家企业入围高端装备制造全国赛

第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛即将在洛阳举办。全国共有248家企业入围本次全国赛，洛阳3家优秀企业顺利入围此次全国赛。洛阳入围大赛的企业和项目有哪些特色、优势？洛报融媒记者为您详细打探。

第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛即将在洛阳举办。全国共有248家企业入围本次全国赛，洛阳3家优秀企业顺利入围此次全国赛。洛阳入围大赛的企业和项目有哪些特色、优势？洛报融媒记者为您详细打探。

●中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司

参赛项目：高精度玻璃盖板外观缺陷检测设备

该公司是一家专注于工业外观检测的高新技术企业，企业核心团队在显微视觉测量与控制、精密微装配等方面有深厚的积累和一系列创新性成果。“高精度玻璃盖板外观缺陷检测设备”项目可完成划伤、崩边、凹凸点等玻璃盖板外观缺陷检测，打破国外设备对盖板外观检测的技术垄断，解决了产业上下游企业多年来检测环节人工成本过高、检测难度大、良品率不稳定等问题，核心性能指标全球领先。

●洛阳亚辉外骨骼助力技术有限公司

参赛项目：亚辉科技中国外骨骼机器人开拓者

洛阳亚辉外骨骼助力技术有限公司是一家专业从事助力、助老、助残等多领域外骨骼机器人研发、生产的科技型企业。“亚辉科技中国外骨骼机器人开拓者”项目融合传感、控制、信息、计算等技术于一体，为操作者提供可穿戴机械设备，目前已研发成功由上肢到下肢的整套外骨骼助力技术应用产品，填补了国内相关领域空白，在残疾人康复、老年人护理等领域应用前景广阔。

●洛阳履坦智能科技有限公司

参赛项目：拱腰式机器人

洛阳履坦智能科技有限公司是一家以机器人技术为核心的科技型企业。“拱腰式机器人”配备了智慧耕作管控系统，可实现自主导航及遥操作，具有机动性高、环境适应能力强等优点，该机器人装配相应的模块化机具可实现旋耕、开沟、起垄、除草、覆膜、中耕等作业，可为丘陵山区全程机械化提供良好的一体化解决方案。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)