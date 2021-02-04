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洛阳发布制造业“三大改造”典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.22 18:47

　　22日下午，洛阳市制造业高质量发展高峰论坛暨“三大改造”典型案例发布会举行。活动由洛阳市政府指导，洛阳市工业和信息化局主办，中国联通洛阳市分公司承办。

　　智能化改造典型案例

　　1.中信重工机械股份有限公司特种机器人制造智能化工厂项目

　　2.麦斯克电子材料股份有限公司大规模集成电路硅基底智能制造新模式项目

　　3.第一拖拉机股份有限公司现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂项目

　　4.洛阳龙鼎铝业有限公司计划铝板带箔生产系统进行智能化升级改造项目

　　5.中国石化洛阳分公司智能化改造项目

　　6.中航锂电(洛阳)有限公司下一代锂离子动力电池智能生产线项目

　　7.洛阳鸿元轴承科技有限公司生产车间信息化、智能化改造项目

　　8.新安中联万基水泥有限公司智能化改造项目

　　9.洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司信息显示超薄基板玻璃生产线工程项目

　　10.洛阳信成精密机械有限公司螺母自动化加工项目

　　绿色化改造典型案例

　　1.洛阳永宁有色科技有限公司15万吨/年废旧蓄电池综合回收利用项目

　　2.洛阳利尔功能材料有限公司年产40万吨热陶瓷材料和系列制品项目

　　3.洛阳中联水泥有限公司绿色工厂建设和智能化改造提升项目

　　4.隆华科技集团(洛阳)股份有限公司绿色化改造项目

　　5.洛阳双瑞万基钛业有限公司绿色化改造项目

　　6.洛阳正大食品有限公司绿色化改造项目

　　7.洛阳中收机械装备有限公司涂装线和总装车间整机磨合试验台尾气治理项目

　　8.青岛啤酒(洛阳)有限公司绿色化改造项目

　　9.洛阳万基铝加工有限公司绿色化改造项目

　　10.洛阳双瑞特种装备有限公司大型精密复杂曲面特殊钢铸造环保改造项目

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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