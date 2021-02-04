洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中国共产党洛阳市第十二次代表大会关于中共洛阳市纪律检查委员会工作报告的决议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 09:39

　　中国共产党洛阳市第十二次代表大会关于中共洛阳市纪律检查委员会工作报告的决议

　　(2021年9月29日中国共产党洛阳市第十二次代表大会通过)

　　中国共产党洛阳市第十二次代表大会审议并批准中共洛阳市纪律检查委员会的工作报告。

　　大会充分肯定了十一届市纪委的工作。市第十一次党代会以来，全市纪检监察机关忠诚履行党章和宪法赋予的职责使命，深入推进纪检监察体制改革，坚持不懈正风肃纪、反腐惩恶，一体推进不敢腐不能腐不想腐，党风廉政建设和反腐败工作取得显著成效，推动学的氛围、严的氛围、干的氛围越来越浓，风清气正的良好政治生态已经形成并不断巩固，心齐、气顺、风正、劲足的生动局面持续深化，党员干部干事创业的精气神持续提振，有力保障了全市全面从严治党和经济社会高质量发展。

　　大会同意工作报告对今后五年的工作建议。大会要求，全市纪检监察机关要坚持“五项原则”：坚持把监督保障“两个维护”作为最大政治，坚持把调动一切积极因素汇聚社会主义现代化建设磅礴伟力作为最大目标，坚持把党员干部不犯错误作为最大追求，坚持把激励保护党员干部干事创业内生动力作为最大任务，坚持把建设忠诚干净担当高素质专业化纪检监察干部队伍作为最大保障。突出“五个工作重点”：坚定不移加强政治监督，坚决扛起“两个维护”重大政治责任；坚定不移服从服务中心大局，监督保障现代化强市建设和“十四五”规划顺利实施；坚定不移立足于教育挽救保护党员干部，激发党员干部担当作为、干事创业的积极性主动性创造性；坚定不移惩治腐败，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；坚定不移打造高素质专业化纪检监察队伍，做党和人民的忠诚卫士、战士。始终树牢正确的执纪导向，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，一体推进不敢腐不能腐不想腐，始终坚持把“治未病”摆在首要位置、与“治已病”统筹紧密结合、两手抓两手都要硬，始终把坚持“严”的主基调与营造干事创业氛围高度统一起来，持续监督推动优化政治生态环境、干事创业环境、营商发展环境、自然生态环境，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强保障！
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    随拍

    雨后晚霞

    王城菊展掠影

    雨过天晴
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605