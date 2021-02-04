中国共产党洛阳市第十二次代表大会审议并批准中共洛阳市纪律检查委员会的工作报告。

中国共产党洛阳市第十二次代表大会关于中共洛阳市纪律检查委员会工作报告的决议

(2021年9月29日中国共产党洛阳市第十二次代表大会通过)

中国共产党洛阳市第十二次代表大会审议并批准中共洛阳市纪律检查委员会的工作报告。

大会充分肯定了十一届市纪委的工作。市第十一次党代会以来，全市纪检监察机关忠诚履行党章和宪法赋予的职责使命，深入推进纪检监察体制改革，坚持不懈正风肃纪、反腐惩恶，一体推进不敢腐不能腐不想腐，党风廉政建设和反腐败工作取得显著成效，推动学的氛围、严的氛围、干的氛围越来越浓，风清气正的良好政治生态已经形成并不断巩固，心齐、气顺、风正、劲足的生动局面持续深化，党员干部干事创业的精气神持续提振，有力保障了全市全面从严治党和经济社会高质量发展。

大会同意工作报告对今后五年的工作建议。大会要求，全市纪检监察机关要坚持“五项原则”：坚持把监督保障“两个维护”作为最大政治，坚持把调动一切积极因素汇聚社会主义现代化建设磅礴伟力作为最大目标，坚持把党员干部不犯错误作为最大追求，坚持把激励保护党员干部干事创业内生动力作为最大任务，坚持把建设忠诚干净担当高素质专业化纪检监察干部队伍作为最大保障。突出“五个工作重点”：坚定不移加强政治监督，坚决扛起“两个维护”重大政治责任；坚定不移服从服务中心大局，监督保障现代化强市建设和“十四五”规划顺利实施；坚定不移立足于教育挽救保护党员干部，激发党员干部担当作为、干事创业的积极性主动性创造性；坚定不移惩治腐败，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；坚定不移打造高素质专业化纪检监察队伍，做党和人民的忠诚卫士、战士。始终树牢正确的执纪导向，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，一体推进不敢腐不能腐不想腐，始终坚持把“治未病”摆在首要位置、与“治已病”统筹紧密结合、两手抓两手都要硬，始终把坚持“严”的主基调与营造干事创业氛围高度统一起来，持续监督推动优化政治生态环境、干事创业环境、营商发展环境、自然生态环境，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强保障！