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金秋洛阳重磅博览会 “解锁”户外旅行新玩法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 08:34
开幕式上的机器人舞蹈

　　昨日上午，2021河洛文化旅游节暨第四届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心开幕。

　　文化和旅游部产业发展司副司长马力，省委宣传部副部长尹书博，省文化和旅游厅厅长姜继鼎、副厅长朱建伟，以及来自中国体育用品业联合会、大连博涛文化科技股份有限公司的嘉宾等应邀出席开幕式。

　　江凌、徐衣显、吴中阳、杨炳旭、王飞、王军、魏险峰等出席开幕式。

　　开幕式上，与会领导和嘉宾共同开启“中原文旅之门”。

　　2021河洛文化旅游节由省文化和旅游厅、洛阳市政府主办，以“行走洛阳读懂历史”为主题，策划安排“行走洛阳、读懂历史”宣传推广活动、“国民度假地、最美伏牛山”山水康养之旅、黄河流域非遗国际创意周、“根在河洛”客家文化交流活动、“古都新生活、享游洛阳城”休闲乐购活动等一系列丰富多彩的活动。

　　本届中原国际文化旅游产业博览会由省委宣传部指导，省文化和旅游厅、洛阳市政府主办，洛阳旅发集团承办，为期4天。博览会以“新户外、新消费、新生活”为主题，近300个国内外知名文旅企业参展，展品有1万余种。

　　相较于往年，本届博览会的最大亮点是创新打造了近6000平方米的户外生活主题展区，汇聚精致露营、摩旅生活、户外运动装备、精品民宿四大户外潮流板块，共有数十家国内外知名户外高端品牌参展，展品覆盖户外服饰、装备用品、摩旅机车、运动配件等众多品类千余款产品。

　　走，跟随记者的脚步，一起去看看吧。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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