微博话题#国风洛阳#阅读量超千万

昨日，本网刊登“国风古意 寻踪洛阳”创意活动揭幕的消息后，网友纷纷参与。截至记者发稿时，微博话题#国风洛阳#阅读量超过千万，登上微博同城热搜榜。

昨日，本网刊登“国风古意 寻踪洛阳”创意活动揭幕的消息后，网友纷纷参与。截至记者发稿时，微博话题#国风洛阳#阅读量超过千万，登上微博同城热搜榜。10月8日之前，参与活动的网友还有机会赢取考古盲盒等精美文创礼品。

“国风古意 寻踪洛阳”创意活动由市委宣传部指导，洛阳日报报业集团主办。作为2021河洛文化旅游节“行走洛阳 读懂历史”宣传推广活动之一，该活动28日揭幕后，发布了第一拨具有强烈视觉冲击力、文化意蕴浓郁的国风创意美图，展现了不一样的国风洛阳。

“洛阳，一座美丽的城市”“这就是中华文化的魅力”“共赏最美洛阳”……不少网友在微博话题#国风洛阳#下留言。同时，还有多名网友“打卡”隋唐洛阳城国家遗址公园、洛浦公园等，拍摄美照并@洛阳网：“洛阳也太好看了，讲真，是一定在此生必来城市列表里。”截至记者发稿时，微博话题#国风洛阳#阅读量已达1877.3万，讨论量2100，登上微博同城热搜榜。

据活动主办方介绍，这些国风创意美图是邀请国内顶级拍摄团队和文案设计者，历时一个多月拍摄，并从700余幅作品中精心选择、制作出来的。多组国风美图陆续发布，网友可在新浪微博、头条号搜索话题#国风洛阳#，共赏系列震撼美图，邂逅国风洛阳。

此外，参与活动还能赢奖品。10月8日之前，关注@洛阳网微博，拍摄和洛阳有关的照片，参与#国风洛阳#微博话题，将有机会获得洛阳文保集团“博礼文创”与爱奇艺联名推出的《登场了！洛阳》考古盲盒。（洛报融媒记者 仝景菁）