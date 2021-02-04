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推进全面从严治党向纵深发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 08:34

　　办好洛阳的事情，根本在坚持党的领导，关键在加强党的建设。

　　市委工作报告指出，要坚持“打铁必须自身硬”，认真落实新时代党的建设总要求，以永远在路上的执着推进全面从严治党向纵深发展。会场内外，全面从严治党永远在路上，管党治党一刻不能松懈，成为大家的共识。

　　牢记初心使命 坚定理想信念

　　“一百年前，中共洛阳组诞生，中原大地的革命火种在洛阳点燃。”市委工作报告中的这句话，让人印象深刻。

　　“走得再远，都不能忘记来时的路。”市第十二次党代会代表、市委党校管理教研部讲师徐志萍说，她要多用群众视角阐释党的理论，用群众话语宣传党的主张，推动党的创新理论走进群众、深入人心。

　　市委工作报告指出，要用好洛阳丰富的红色教育资源，教育引导广大党员坚定理想信念、提高党性修养，挺起共产党人的精神脊梁。

　　涧西区重庆路街道二社区是焦裕禄曾经居住过的社区，是一个有着红色基因的社区。“社区有不少老党员，一直义务为社区作贡献，让焦裕禄精神得到传承和发扬。”市第十二次党代会代表，重二社区党委书记、居委会主任李亚娟说，要始终传承弘扬焦裕禄“三股劲”精神，赓续红色血脉，激励大家当好红色“接棒人”、先锋“领跑人”。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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