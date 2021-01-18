洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳与平顶山实现科技创新券互认互通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.13 20:03

　　13日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，《洛阳都市圈(洛阳—平顶山)科技创新券互认机制实施管理办法(试行)》(简称《办法》)正式印发。这意味着，洛阳、平顶山两地的研发机构、科技型中小企业通过政策引导，积极跨区域选择合作单位，共享科技资源，满足自身创新创业需求。

　　科技创新券是政府为鼓励企业勇于创新、积极开展研发活动而免费发放的一种“有价电子凭证”，用于支持企业向高校、科研院所、科技服务机构等单位购买技术服务，开展产学研合作等活动。科技创新券采取电子券形式，有效期两年。

　　《办法》明确，科技创新券互认机制是在洛阳都市圈范围内的各地市科技创新券政策不变的前提下，各地市科技创新券兑现评审结果互相认可，并对跨区域合作的科技型中小企业和研发机构进行奖励。

　　随着《办法》实施，洛阳、平顶山两地的科技创新券将实现互通互认，其支持范围包括：在洛阳市或平顶山市注册并享受科技创新券政策的科技型中小企业，以及省属高校、市级以上研发平台、科研院所等研发机构；洛阳市或平顶山市的科技型中小企业与跨区域的研发机构之间存在产学研合作或技术成果转移转化。

　　下一步，我市将举办洛阳都市圈科创成果直通车平顶山专场活动，为两地的科研机构和科技型中小企业牵线搭桥，促进科技创新成果转移转化。同时，我市还将加强与三门峡、济源等地的沟通对接，逐步完善洛阳都市圈科技创新券互认机制建设，推动区域联动创新发展。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 李毅博)
[ 责任编辑：唐好优]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳全力推进个人住房公积金转商业贴...
  • 鲍珊菊、郭裕芳包揽一金一银 乔玉磊登...
  • 本周洛阳局部地区有阵雨，周末气温有...
  • 洛阳：让创新驱动力更强劲澎湃（践行...
  • 目前，洛阳城市污水集中处理率达99.3%
  • 伊川县90岁老人多年来资助贫困生近15万元
  • 公告：洛阳定于9月18日统一组织人防警...
  • 中秋节假期，洛阳市规划展示馆正常开放
  • 福建要求全体师生9月19日前完成新一轮...
  • 洛阳市卫健委提醒：预防出生缺陷要重...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳飞行教师：开得了...
    百岁老人孙志安：村里...
    “病毒捕手”齐存森（...
    持续创新 电力设备畅...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    望秋色

    扁豆花儿开

    桂花飘香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605