洛阳与平顶山实现科技创新券互认互通

13日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，《洛阳都市圈(洛阳—平顶山)科技创新券互认机制实施管理办法(试行)》(简称《办法》)正式印发。

13日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，《洛阳都市圈(洛阳—平顶山)科技创新券互认机制实施管理办法(试行)》(简称《办法》)正式印发。这意味着，洛阳、平顶山两地的研发机构、科技型中小企业通过政策引导，积极跨区域选择合作单位，共享科技资源，满足自身创新创业需求。

科技创新券是政府为鼓励企业勇于创新、积极开展研发活动而免费发放的一种“有价电子凭证”，用于支持企业向高校、科研院所、科技服务机构等单位购买技术服务，开展产学研合作等活动。科技创新券采取电子券形式，有效期两年。

《办法》明确，科技创新券互认机制是在洛阳都市圈范围内的各地市科技创新券政策不变的前提下，各地市科技创新券兑现评审结果互相认可，并对跨区域合作的科技型中小企业和研发机构进行奖励。

随着《办法》实施，洛阳、平顶山两地的科技创新券将实现互通互认，其支持范围包括：在洛阳市或平顶山市注册并享受科技创新券政策的科技型中小企业，以及省属高校、市级以上研发平台、科研院所等研发机构；洛阳市或平顶山市的科技型中小企业与跨区域的研发机构之间存在产学研合作或技术成果转移转化。

下一步，我市将举办洛阳都市圈科创成果直通车平顶山专场活动，为两地的科研机构和科技型中小企业牵线搭桥，促进科技创新成果转移转化。同时，我市还将加强与三门峡、济源等地的沟通对接，逐步完善洛阳都市圈科技创新券互认机制建设，推动区域联动创新发展。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 李毅博)