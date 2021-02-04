秀出“鹰城”风采！平顶山非遗项目在洛阳精彩上演

12日上午，洛阳市“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演平顶山专场在洛龙区兴洛湖公园北广场举行，10余个精彩非遗节目轮番登场，现场观众好评连连、大呼过瘾。

12日上午，洛阳市“享游都市圈”非物质文化遗产项目展演平顶山专场在洛龙区兴洛湖公园北广场举行，10余个精彩非遗节目轮番登场，现场观众好评连连、大呼过瘾。

“真是人在花中舞，花在手中变，一瞬间整个舞台就变成了花的海洋。”观看了宝丰魔术的市民发出感慨。

宝丰魔术的非遗传承人赵梦月介绍，她以花仙子为主题制作了《花海传奇》这一节目。“我的表演服和舞台道具都是为本次表演专门定做的，还特意准备了几朵牡丹花道具，为洛阳牡丹文化节添彩助力。”