看一名村支书，如何修炼成红色讲解员！

3日，耿亚各起了个大早，特意换上崭新的白衬衣，戴上党徽，早早在村党群服务中心等候。

3日，耿亚各起了个大早，特意换上崭新的白衬衣，戴上党徽，早早在村党群服务中心等候。

耿亚各是洛阳市汝阳县付店镇泰山村党支部书记、村委会主任。去年，汝阳县对村中豫西抗日先遣支队司令部旧址进行改造，今年6月建成投用。从那之后，耿亚各就多了一个新身份——义务讲解员。

耿亚各(左一)正为参观人员进行讲解

过了片刻，泰山村村“两委”班子成员陆续到齐。当天，耿亚各的主要任务是进行示范讲解和培训，让每个班子成员都熟知这段历史，人人都能当讲解员。

讲解从村中一口水井开始。

1945年4月，皮定均率八路军豫西抗日先遣支队攻克泰山庙村(今泰山村)，随后部队驻扎在泰山村。