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看一名村支书，如何修炼成红色讲解员！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 19:18

　　3日，耿亚各起了个大早，特意换上崭新的白衬衣，戴上党徽，早早在村党群服务中心等候。

　　耿亚各是洛阳市汝阳县付店镇泰山村党支部书记、村委会主任。去年，汝阳县对村中豫西抗日先遣支队司令部旧址进行改造，今年6月建成投用。从那之后，耿亚各就多了一个新身份——义务讲解员。

耿亚各(左一)正为参观人员进行讲解

　　过了片刻，泰山村村“两委”班子成员陆续到齐。当天，耿亚各的主要任务是进行示范讲解和培训，让每个班子成员都熟知这段历史，人人都能当讲解员。

　　讲解从村中一口水井开始。

　　1945年4月，皮定均率八路军豫西抗日先遣支队攻克泰山庙村(今泰山村)，随后部队驻扎在泰山村。

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[ 责任编辑：唐好优]
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