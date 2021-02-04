今日14时起，汝阳县公共交通恢复运营

刚刚，洛报融媒记者从汝阳县疫情防控指挥部获悉，从9月1日14时起，该县区域内城乡道路客运班线、公交、出租车恢复营运；汝阳发往洛阳市区的城际公交、高速班车、低速班车、定制班车、发往汝州的客运班车恢复营运。

刚刚，洛报融媒记者从汝阳县疫情防控指挥部获悉，从9月1日14时起，该县区域内城乡道路客运班线、公交、出租车恢复营运；汝阳发往洛阳市区的城际公交、高速班车、低速班车、定制班车、发往汝州的客运班车恢复营运。

今日，记者从汝阳汽车站了解到，乘客上车前需须戴口罩、测体温、出示健康码、扫行程码；乘车时需出示二代身份证或其他有效证件；体温异常及未规范佩戴口罩的乘客禁止乘车；体温、健康码、行程码异常和老年人等不能出示健康码的，现场填写《汝阳县常态化疫情防控期间乘客乘车信息登记表》；尽量使用非现金方式支付。（洛报融媒记者 赵硕）