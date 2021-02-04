汝阳县强化主动澄清正名工作 激励党员干部担当作为

“县纪委监委主动为我澄清正名，帮我消除顾虑，让我切实感受到了组织的关爱。在今后的工作中，我会大胆履职、担当作为。”近日，汝阳县纪委监委核查组人员在该县疾控中心，主动为受到不实举报的方某澄清正名，让其深有感触。

“县纪委监委主动为我澄清正名，帮我消除顾虑，让我切实感受到了组织的关爱。在今后的工作中，我会大胆履职、担当作为。”近日，汝阳县纪委监委核查组人员在该县疾控中心，主动为受到不实举报的方某澄清正名，让其深有感触。

这些朴实话语的背后，是汝阳县纪委监委始终坚持“严”的主基调，正确把握执纪导向，大胆为担当者担当，以组织担当带动干部担当，通过组织作为促进干部作为，进一步营造干事创业浓厚氛围的生动实践。

强化主动为受到不实举报的党员干部澄清正名工作，是汝阳县纪委监委激励党员干部担当作为的主要措施之一。据介绍，该县纪委监委成立了澄清正名工作领导小组，对纳入澄清正名范围的问题线索，严格把握澄清正名的对象和认定条件、反馈内容、方式方法等，通过集体研判、案卷审核等程序，保证工作依规有序、审慎稳妥推进。同时，采取当面、书面、通报等形式，为受到不实举报的党员干部澄清事实、消除影响。

为推动形成激浊扬清的干事创业环境，遏制动机不纯检举控告歪风，该县纪委监委积极探索，加强对涉嫌诬告陷害问题线索的分析甄别，结合被反映人的工作履历、一贯表现、群众口碑、廉政档案材料等因素，注意发现恶意举报、失实控告等行为。核查组围绕收到的问题线索精准快速查办，对“失实了结”处置的一方面及时主动澄清保护干部，尽量减少不实举报对党员干部的影响；另一方面，对诬告陷害者依纪依法追究责任。今年以来，该县纪检监察机关共为30名党员领导干部进行了澄清正名，对6名有错告、误告行为的人员给予严肃批评教育。

该县纪委监委利用“清风汝阳”微信公众号、县纪委监委来访接待窗口显示屏等平台，加大对澄清正名工作宣传力度；编印《汝阳县纪委监委“诬告错告、不实检举控告”澄清正名工作宣传手册》，向来访群众和乡镇纪委发放；在乡镇政府所在地、重要路口、广场等显著位置悬挂宣传横幅，加强对基层信访举报的引导，从源头上防控诬告陷害行为。

“下一步，我们将继续加大工作力度，进一步完善工作机制，为担当者担当、为干事者撑腰，形成科学的激励导向，正确把握执纪导向，激发党员干部干事创业的积极性、主动性、创造性。”汝阳县纪委监委负责人表示。（记者 李三旺）