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“技术驱动+市场拉动”的动力源泉——中航光电深化改革推进高质量发展的启示（下）（接力百年 奋进洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.27 08:16

　　“市场需要什么就研究什么。”在中航光电科技股份有限公司，“技术驱动+市场拉动”的理念深入人心。

　　近日，在位于洛龙区的中航光电生产基地，新能源汽车连接器的生产线一派繁忙景象，产品供不应求。

　　“产品销售的火热，正是‘技术驱动+市场拉动’的生动体现。”中航光电副总工程师、中央研究院院长张磊介绍。

　　中航光电是国内较早进入新能源汽车连接器领域的龙头企业，目前新能源汽车连接器已成为公司第二大民品业务领域。不同于传统的燃油汽车，新能源汽车的电气化、模块化、标准化程度更高，单辆新能源汽车对连接器的需求数量远高于现阶段传统汽车300个至500个的水平，也成为中航光电新的增长点。

　　在经济高速发展的带动下，手机、电脑、可穿戴设备等连接器应用领域在我国迅速发展，而无论是国际还是国内，连接器行业市场都长期被日美欧厂商占据，行业进口替代空间非常大。中航光电敏锐捕捉到连接器产品未来的革新趋势，以市场需求为导向提前布局。

　　近年，中航光电通过调整结构、深度创新、转型升级，在一件件“国之重器”上烙下了深深的印迹。

　　从“神舟”到“天眼”，从首艘国产航母、C919到“复兴号”，中航光电先后突破水下插拔、高速、光纤及射频光传输、液冷散热等连接器核心技术20余项，填补国内空白，打破国外产品在国内的垄断地位。其中，深水密封技术领域的湿插拔连接器、高速数据传输连接器、射频传输连接器、射频光传输连接器、流体散热连接器及连接方案等，产品综合性能指标赶超国际同类产品先进水平。

　　在连接器行业内，仅国内就有数以千计的生产企业，竞争激烈程度可想而知。

　　在这种形势下，中航光电何以从竞争中突围，成为国内同行的“龙头老大”？张磊认为，首要原因可概括为四个字：不断创新。

　　创新无外乎加大自主创新力度、增加研发投入、加快研发人才队伍建设，中航光电却把创新做出了花样。

　　近年，中航光电逐步搭建了数字化设计平台，实施PDM(三期)升级工程，完善高速、流体、电磁兼容、水下带载测试等专业化仿真、试验平台，实现产品正向设计及创新，极大提升了公司的研发实力。公司大力推进“领先创新工程”“核心工艺能力提升工程”，每年研发投入占销售收入的比例保持在8%以上，年均实施领先创新项目40余个，通过举办科技成果展、学术交流会、创新创意大赛等活动，极大地激发了创新活力。

　　在中航光电的产品展示室内，公司近年生产的产品一一展出：除最初用于航空航天、兵器船舶等防务领域外，中航光电目前已在商业航空航天、通信网络、数据中心、新能源汽车、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备等诸多新领域、新行业多点开花。

　　一组数字一目了然：目前，中航光电累计研发各类连接器300多个系列25万多个品种，产品出口美国、欧洲、澳大利亚、韩国等30多个国家和地区。

　　“正是坚持科技创新为主体，让我们完成诸多行业前沿、市场潜力巨大的研发项目，最终实现了产品结构加速调整。”张磊说，中航光电将秉承“聚焦价值，价值延伸，强军优民，高端拓展”的发展策略，继续致力于成为全球一流的互连方案提供商。（记者 李迎博 通讯员 王伟恒）
[ 责任编辑：席倩倩]
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