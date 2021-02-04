连续十四年增长的资本力量——中航光电深化改革推进高质量发展的启示（中）（接力百年 奋进洛阳）

近日，中航光电科技股份有限公司披露定增预案，拟向不超过35名特定投资者发行股份，募资不超过34亿元，用于中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目(一期)及补充流动资金。

近日，中航光电科技股份有限公司披露定增预案，拟向不超过35名特定投资者发行股份，募资不超过34亿元，用于中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目(一期)及补充流动资金。

这已不是中航光电第一次在资本市场上崭露头角。

在洛阳上市公司中，中航光电的股价不是最高的，市值也不是最高的。但自2007年上市以来，中航光电营业收入、净利润双双实现连续14年不间断增长，在众多A股公司中并不多见。

截至昨日收盘，中航光电股价收于102.33元，突破百元大关，总市值约1126亿元。数据显示，中航光电市值在河南A股上市公司中仅次于牧原股份、洛阳钼业，排名第三。

2007年11月1日，中航光电在深圳证券交易所成功上市。作为“河南军工第一股”，上市首日就受到了投资者的热烈追捧，仅网上申购资金便超过1万亿元。而这一年，正是A股大牛市的巅峰时刻。即便如此，从此开始，中航光电步入了净利润年复合增长率30%以上的持续快速增长时期。

其实，从筹备到上市，中航光电的上市之路并不是一帆风顺的。从2000年年底筹划改制到2007年11月上市，中航光电用了7年时间，从一个非保军单位发展成为国内首家整体上市的军工企业。