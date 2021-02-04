洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中航光电深化改革推进高质量发展的启示（上）（接力百年 奋进洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.23 08:21

　　编者按

　　做强做优做大国有企业的根本途径是深化国有企业改革。中航光电科技股份有限公司顺应行业发展趋势，持续深化改革，在科技创新、市场开拓、战略规划、资本运作、公司治理、运营管理等方面取得了显著成绩，年销售收入过百亿元，市值破千亿元，在改革创新中走出一条新路子。洛阳日报今起推出系列报道，探寻中航光电在深化改革推进高质量发展方面的宝贵经验和启示。敬请关注。

　　在中航光电科技股份有限公司，销售人员年薪甚至可以高过高管，这样的薪酬水平在洛阳让人“想都不敢想”。

　　谁曾想到，如今年销售收入过百亿元的中航光电，在30多年前年产值仅1000多万元，产品品种单一、规模小，企业经营困难，穷得连职工的工资都发不下来。

　　穷则思变，变则能通，通则能久。

　　1985年，中航光电迈出了转型自救的第一步——搬迁。

　　从伊川县搬迁到洛阳市区，资金全部依靠自筹、贷款。厂房大了，机器设备更新了，有钱了就盖，没钱了就停。就这样直到1994年，中航光电用了10年的时间，才全部搬迁完毕。

　　面对暂时的困境及外部市场的激烈竞争，中航光电不等不靠，从制度、技术、市场、组织、管理着手创新，加快企业变革、转型、发展。

　　国有企业的薪酬制度是完善现代企业制度的重要内容，事关国有企业健康发展，事关国有企业职工切身利益。

　　中航光电改革的第二步，就从这里开始。

　　如何调动员工的积极性？如何激发员工的创造力？如何促进收入分配更加合理有序？

　　中航光电坚持以市场为导向，不断完善以绩效为先、按价值贡献分配、向骨干倾斜的薪酬分配机制，支撑公司的高质量发展。对销售、研发人员实施以市场表现为导向的绩效薪酬，与合同、回款等指标挂钩；对管理、技术人员实施以岗位价值贡献为导向的绩效薪酬，按职级工资与效益奖金模式分配；对技能人员实施以技能产出为导向的绩效薪酬，采用全额计件的模式。

　　“不难理解，产品卖得多，生产干得多，工资提成就高。而对于技术人员，不再只是以科研成果论英雄，薪酬收入直接与产品销量挂钩。”中航光电人力资源部负责人介绍。

　　市场需要什么就研究什么，把科研“准星”瞄准市场“靶心”，近年来，中航光电不断抢占新市场、开发新产品、挖掘新领域，激发企业良性循环的活力。

　　近日，经过统一的岗前培训，中航光电今年新招聘的500多名高校毕业生走上新的工作岗位。当前经济形势严峻，不少企业减少甚至取消了招聘计划，而中航光电近年来每年几百人的纳新计划，在企业圈不得不说是一个传奇。

　　“前程似锦，未来可期。”对于中航光电的招聘启事，刚刚入职公司光电产品部的刘博伟充满期待。

　　刘博伟的梦想也许很快就能实现。

　　自2003年实行合同制以来，中航光电建立了公平、公正、公开的“岗位竞聘”机制。公司内部只要管理、技术岗位空缺，都通过内部竞聘进行补充，无论是研发、销售还是管理、技术人员及技能工人，都可以自愿报名，公司组织专家进行面试选拔，确定目标人选，盘活内部人才资源，也为员工的横向流动搭建平台，提供了更加多样的职业发展通道。

　　知人善用，选贤任能，让每一个“金子”都发出耀眼的光芒，这就是中航光电建立“岗位竞聘”机制的初心。据统计，今年以来，中航光电已举行126次岗位内部竞聘，有240余人通过竞聘走向新的工作岗位。

　　机制一活全盘活。中航光电的改革，还在持续，在加速！（记者 李迎博 通讯员 王伟恒）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 为啥这场暴雨下得不够“暴”？啥时候...
  • 预警解除！暴雨已移出洛阳
  • 开学后前14天 非寄宿制中小学校学生中...
  • 受强降雨天气影响 途经洛阳火车站的两...
  • 强降雨已过，避险车辆请有序返回！洛...
  • 洛阳主城区公交线路正陆续恢复运营 预...
  • 涧西区广文路社区：闻“汛”而动 冒...
  • 迎战强降雨 偃师山化提前转移群众530人
  • 安全起见，89路、万安山专线暂停运营
  • 应对强降雨，他们24小时坚守岗位
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛龙区新建的4所中小学...
    到洛阳西工区办理行政...
    一封手写信的背后
    洛阳火车站陆续恢复陇...
    精彩热帖

    晒秋

    夹竹桃花美丽绽放

    丽景门下

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605