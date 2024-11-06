洛阳珠宝贵金属饰品市场专项整治行动结果出炉

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为进一步规范珠宝贵金属饰品市场秩序，营造公平有序的消费环境，1月至3月，该局在全市范围内组织开展珠宝贵金属饰品市场专项整治行动，目前全面排查整治结果已经出炉，洛阳整体情况较好。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为进一步规范珠宝贵金属饰品市场秩序，营造公平有序的消费环境，1月至3月，该局在全市范围内组织开展珠宝贵金属饰品市场专项整治行动，目前全面排查整治结果已经出炉，洛阳整体情况较好。

据悉，此次洛阳共排查珠宝及贵金属饰品销售门店、黄金回收门店等190家，检查珠宝贵金属饰品525件，鉴定证书458个，责令发现问题的10家店铺进行整改；同时，对全市经营范围包含“珠宝首饰”的1084家企业、2831家店铺，以及涉及的56个网络交易平台进行排查监测，并对全市发布黄金投资类广告的平台重点监测广告374条，经大数据筛查和人工二次核查，均未发现相关涉嫌违法线索。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，此次专项整治行动旨在着力整治珠宝贵金属饰品市场秩序，规范珠宝贵金属饰品市场行为，严厉打击珠宝贵金属饰品市场假珠宝、假证书、假网站、假检验人员、假检验检测机构、虚假宣传和虚假广告等违法行为，促进珠宝贵金属饰品市场健康有序高质量发展。下一步，该局将持续强化对珠宝贵金属饰品市场的监管力度，建立长效监管机制，通过日常巡查与专项检查相结合的方式，增加重点区域、重点商户的巡查频次，持续完善“线下排查+线上监测”，加大对违法违规广告的执法力度，畅通投诉渠道，切实保障消费者合法权益，营造更加安全放心的珠宝贵金属饰品市场消费环境。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 李昕怡 文/图)