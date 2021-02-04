8月26日起，二里头夏都遗址博物馆恢复开放

刚刚，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该博物馆将于26日起恢复开放。

刚刚，洛报融媒记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，该博物馆将于26日起恢复开放。

开放时间：每天9：00—17：00(16：00停止入场)，每周一闭馆(除国家法定节假日外)。

预约参观：观众须实名预约参观，每天限额6000人，可提前通过“二里头夏都遗址博物馆”微信公众号预约，也可现场扫码预约。预约成功后请保存好预约码。

防疫措施：观众凭预约码、健康码、行程码、身份证入馆参观。无智能手机并且无法由他人代为预约的老年人、未成年人，可出示身份证登记后入馆。入馆参观须佩戴口罩。对来自中高风险地区、体温高于37.3℃、咳嗽、气促者，谢绝入馆并按规定上报。

该博物馆相关负责人表示，为防止封闭场所人员聚集，建议观众将参观时间控制在两小时内。当遇到馆内人员密度较大时，博物馆将根据具体情况实行限流、错峰等措施。

需要注意的是，馆内暂不提供人工讲解服务，观众可采取微信公众号语音导览或在一楼服务台租赁智能导览设备体验讲解服务。如果您想了解更多信息，可拨打电话(0379)65091899、65091862咨询。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 白雪 文/图)