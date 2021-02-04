恢复开放！明天可以逛洛阳博物馆了

刚刚，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，明天，洛阳博物馆将恢复开放。 刚刚，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，明天，洛阳博物馆将恢复开放。 开放时间：每周二至周日9：00—17：00，16：30停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)。 预约方式：参观预约实行网络实名预约参观，每天限额6000人。观众可提前关注洛阳博物馆微信公众号，分时段预约参观。未预约者不得入馆。对于无智能手机且无法由他人代为预约的老年人、未成年人，可出示身份证登记后入馆。 参观方式：观众凭预约码、健康码、行程码入馆参观，参观时须全程佩戴口罩并保持1.5米以上距离。来自中高风险地区、体温高于37.3°C、咳嗽、气促者，谢绝参观。 限流措施：洛阳博物馆暂停人工讲解服务，严控人员聚集，营造安全、文明、舒适的参观环境。 如果您想了解更多信息，可以拨打电话(0379)69901002、69901020咨询。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 魏薇 文/图)