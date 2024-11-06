高起点谋划高站位部署 推动新文旅产业高质量发展——访市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议站位高远、统揽全局、目标明确，为我们做好下一步文旅工作指明了方向。”日前，市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊接受洛报融媒记者专访时说，将牢牢把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅特点，着力打造高品质古都文化体验区，做大做强城市旅游，加快建设全国沉浸式文旅目的地。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议站位高远、统揽全局、目标明确，为我们做好下一步文旅工作指明了方向。”日前，市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊接受洛报融媒记者专访时说，将牢牢把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅特点，着力打造高品质古都文化体验区，做大做强城市旅游，加快建设全国沉浸式文旅目的地。

以构筑特色消费场景为抓手，打造城市旅游高地。强化产业意识、市场意识、运营意识，持续打造高品质古都文化体验区，提升“古都夜八点”品牌，科学布局古风演艺、非遗民俗、国潮市集等“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景，统筹做好慢行空间设计、建筑风貌提升、交通组织优化等，塑造更有品质的城市调性，建设有烟火气的千年古都。

以沉浸式文旅业态为支撑，掀起体验消费热潮。把洛阳厚重的文化底蕴与现代消费需求相结合，把传统元素与时代气息有机融合，积极发展首发经济、银发经济，持续深化汉服融城，打造“只看洛阳城”系列沉浸式演艺产品，办好研学旅游系列交流推介活动，加快民宿集群建设，推进景区提质升级，加快上海市场、西工小街、龙门古街等特色文商旅街区打造，推动文商旅融合发展，办好神都上元灯会、牡丹市集、伊水滨河露营节等主题活动，持续提升游客参与度和体验感。

以“移动端、视频化、交互性”为手段，叫响洛阳文旅品牌。立足“线上做流量、线下做变现”，把移动端作为主要传播平台，加强与携程、支付宝、抖音、小红书等平台合作，通过“高品质内容+高频率曝光”，精准推送“爆款”文旅产品；把短视频作为主要传播载体，融合“city不city”等青年关注热点，通过邀请达人来洛采风、热点加推，使牡丹文化节等特色节会提质增效，为城市引流赋能；把交互式作为主要传播方式，精心策划事件营销、网感话题，以“听劝式”文旅营销实现与游客“双向奔赴”。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李俊杰）