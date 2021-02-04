洛阳景区何时恢复开放？最新回复来了

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：目前，洛阳多个城区已经恢复堂食，景区何时能恢复营业？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：目前，洛阳多个城区已经恢复堂食，景区何时能恢复营业？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：目前，洛阳多个县区已经恢复堂食，景区何时能恢复开放？
洛阳市文化广电和旅游局回复：近期，洛阳市旅游景区连续受到7月20日和8月22日强降雨和疫情防控双重影响，目前正在积极开展大排查、大检修、大练兵和大培训活动，开放时间等待全省疫情得到有效控制后，按照省里统一要求启动市场，开放景区。
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