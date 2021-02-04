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受汛情和疫情防控影响 洛阳市多家景区暂停开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.02 08:29

　　昨日，记者从市文化广电和旅游局了解到，受汛情和疫情防控影响，我市多家景区暂停开放。

　　自8月1日起，白马寺暂停对外开放，暂停任何集体宗教活动；自8月1日起，暂时取消应天门遗址博物馆3D投影灯光秀，恢复时间另行通知；自即日起，孟津区小浪底景区、西霞院景区、汉光武帝陵景区、王铎故居景区暂缓对外开放。

　　此前受汛情影响，我市多个涉山涉水景区闭园，部分景区仍未恢复开放。目前全市对外开放的A级景区共有15家，分别为5A级景区龙门石窟、白云山、老君山、鸡冠洞，4A级景区天池山、重渡沟、竹海野生动物园、伏牛山滑雪度假乐园、天河大峡谷、养子沟、龙峪湾、抱犊寨、王府竹海，3A级景区千唐志斋、有生工矿游。

　　目前全市对外开放的景区已严格落实“限量、预约、错峰”要求，实行线上预约、线下扫码，实名制登记入园，做到可追踪、可查询，请广大游客主动出示健康码和行程卡，凡近14天内去过国内中高风险地区的人员，应持有7日内核酸检测阴性证明。(记者 李冰 通讯员 王大伟)

　　新闻链接

　　针对当前疫情防控形势，市城市管理局下发通知，要求各城市公园加强疫情防控措施，游客入园须预约、扫码、实名登记。

　　●城市公园内大型活动一律推迟或取消，游客接待量不得超过核定最大承载量的70%。

　　●城市公园内停止各类聚集性活动，运动场所暂时封闭，暂停广场舞、大合唱、健步走等人员聚集性活动；游客游园期间请勿聚集，保持安全社交距离。对园内所有基础设施、游乐设备及动物园进行全方位消杀。(牛鹏远 胡惠娟 田舒琪)
[ 责任编辑：席倩倩]
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