招录10993人！河南省2025年度统一考试录用公务员公告发布

河南省公务员局今日发布《河南省2025年度统一考试录用公务员公告》，省公务员局将组织实施全省2025年度统一考试录用一级主任科员及以下和其他相当职级层次公务员工作，共计划招录10993人。
河南省公务员局今日发布《河南省2025年度统一考试录用公务员公告》，省公务员局将组织实施全省2025年度统一考试录用一级主任科员及以下和其他相当职级层次公务员工作，共计划招录10993人。
河南省公务员局今日发布《河南省2025年度统一考试录用公务员公告》，省公务员局将组织实施全省2025年度统一考试录用一级主任科员及以下和其他相当职级层次公务员工作，共计划招录10993人。
考生可于1月7日9:00至1月13日17:00登录河南人事考试网(http：//www.hnrsks.com)进行网上报名，笔试安排于3月15日—16日进行。
此次招录中，除对年龄有特殊要求的职位外，2025年应届硕士、博士研究生放宽到40周岁以下（1984年1月以后出生）。
详见>>>河南省2025年度统一考试录用公务员公告⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605