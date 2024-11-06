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招录10993人！河南省2025年度统一考试录用公务员公告发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南人事考试网 2025.01.06 11:38
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　　河南省公务员局今日发布《河南省2025年度统一考试录用公务员公告》，省公务员局将组织实施全省2025年度统一考试录用一级主任科员及以下和其他相当职级层次公务员工作，共计划招录10993人。

　　考生可于1月7日9:00至1月13日17:00登录河南人事考试网(http：//www.hnrsks.com)进行网上报名，笔试安排于3月15日—16日进行。

　　此次招录中，除对年龄有特殊要求的职位外，2025年应届硕士、博士研究生放宽到40周岁以下（1984年1月以后出生）。

　　详见>>>河南省2025年度统一考试录用公务员公告
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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