洛阳老君山景区门现在还开放吗？看看文化和广电旅游局怎么说

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：已经网上预约购买了栾川老君山景区门票，现在还可以去游玩吗？若需要退票，为什么用消费券买的门票不能申请退款？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：已经网上预约购买了栾川老君山景区门票，现在还可以去游玩吗？若需要退票，为什么用消费券买的门票不能申请退款？

洛阳市文化广电和旅游局(旅游)作出答复：据了解，栾川目前景区、民宿正常开放。由于疫情防控是根据当地疫情防控部门的通知执行，随时都有可能变化，请您在前往目的地时向具体景区咨询，您可以关注目的地景区微信公众号，也可以电话联系相关景区，老君山景区联系电话：66871977。同时，请按照当前疫情防控要求，做好个人防护并配合好目的地的疫情防控工作。目前多数景区执行限流、预约、错峰要求，执行游客人流管控措施，实行线上预约，全面落实实名登记、佩戴口罩、测量体温、出示健康码和行程码等防控制度，确保游客安全。关于消费券买的票的问题我们安排相关人员联系您具体了解和处理。谢谢！

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