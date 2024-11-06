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在城市生活的您，知道什么是条盘儿吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.06 08:56
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　　在农村的宴席上，条盘儿是一个必不可少的物件，一道道佳肴，正是通过它被送上餐桌的。洛阳市民祁会君家里有一个条盘儿，是其婆婆留下的，至今仍能派上用场。包个饺子、蒸个馒头，她都会用条盘儿盛放。近日，洛报融媒记者来到祁会君的家中，听她讲述了这个条盘儿的故事。

　　婆婆把条盘儿视为宝贝

　　祁会君今年71岁，家住涧西区江西路13号院。记者和涧西区江东社区工作人员李慧敏一同来到她的家里，老人将装盘的红枣、蜜橘和花生仁放在条盘儿上，端到客厅，热情地招呼大家边吃边聊。

　　这个条盘儿呈正方形，桐木材质，长、宽均为43厘米，部分红色油漆已经剥落，边角有轻微磕碰痕迹。“条盘儿可有些年头了。”祁会君说，1979年她结婚时，婆婆就在用这个条盘儿。

　　祁会君与爱人是经邻居介绍认识的。爱人是家中独子，祁会君夫妻婚后与公公、婆婆住在一起。“婆婆究竟是从哪里得到的条盘儿，我不清楚，但婆婆把它视为宝贝。”祁会君回忆，每当家里包饺子、蒸馒头，婆婆就会用到这个条盘儿。

　　在北方，过春节必吃饺子。这时，祁会君负责擀皮，婆婆负责包，月牙状的饺子整齐有序地放在条盘儿上，像是等待检阅的士兵。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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