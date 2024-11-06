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研讨祠堂文化 传承河洛文化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.06 08:23
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　　昨日，由洛阳理工学院、河洛文化生态保护发展中心主办的国家级河洛文化生态保护实验区祠堂文化研讨会在河洛文化文献馆举行。

　　来自市社科联、河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院、洛阳河洛文化研究会、洛阳客家联合会、洛阳市写作学会的教授、学者等30余人参加研讨。大家认为，祠堂是家族的精神栖息地，由此积淀而成的祠堂文化，是中华优秀传统文化的重要组成部分。河洛祠堂文化是河洛文化不可或缺的内容，是文化生态保护中真实可感的“活化石”。由上海交通大学出版社出版，洛阳理工学院教授李焕有、讲师李曼合著的《河洛祠堂文化研究》，填补了河洛地区祠堂文化研究的空白，有助于洛阳高水平建设国家级河洛文化生态保护实验区，推动传统文化创造性转化、创新性发展。

　　与会人员围绕河洛祠堂文化中的家风家训、祠堂建筑风格、风俗习惯等展开研讨，充分认识祖先崇拜是几千年中华文化生生不息的文化情结，祠堂是祭祖活动的场所。与祠堂文化有着密切联系的根亲文化，其核心在于“根”，既包括中华民族的血脉之根，也包括文化之根。河洛文化作为中华文明的核心和主干，是中华民族的根与魂。此次祠堂文化研讨会的举行，有助于传承弘扬河洛文化，更好地赓续中华文脉。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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